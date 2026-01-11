La Corée du Nord accuse Séoul d’avoir envoyé des drones et menace de lourdes représailles

La Corée du Nord a accusé son voisin du Sud de violer sa souveraineté en envoyant des drones dans son espace aérien en septembre dernier, puis à nouveau en début de semaine.

Pyongyang a averti Séoul « qu’elle paierait un lourd tribut pour ce qu’elle qualifie de provocations répétées ».

L’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a cité un porte-parole de l’état-major de l’Armée populaire de Corée, qui a déclaré que la Corée du Sud est « l’ennemi le plus hostile », affirmant que « Séoul continue de mener des actes de provocation qui contredisent ses appels au dialogue avec Pyongyang ».

Le porte-parole a déclaré : « La Corée du Sud doit être prête à payer un lourd tribut pour cette nouvelle provocation, cette violation de la souveraineté de la Corée du Nord par l’envoi d’un drone. »

L’armée nord-coréenne a annoncé avoir détecté le 4 janvier une cible aérienne lancée depuis le comté de Ganghwa, dans la province d’Incheon, à l’ouest de Séoul, et l’avoir abattue grâce à des systèmes de guerre électronique dans la zone de Muksan-ri, près de la ville frontalière de Kaesong ».

Elle a ajouté « qu’un autre drone, ayant décollé de la ville de Paju, dans le sud du pays, a été abattu par des moyens électroniques dans le comté de Jangbong, province de Kaesong, après avoir pénétré l’espace aérien de la province de Hwanghae du Nord ».

Le porte-parole a expliqué que « le drone abattu cette semaine était équipé de matériel de surveillance et conçu pour photographier des cibles en Corée du Nord. Il a parcouru 156 kilomètres pendant plus de trois heures ».

Pyongyang a également diffusé des photos de l’épave du drone, des dispositifs d’enregistrement et des images qu’elle affirme avoir été prises par les drones.

Pyongyang a accusé l’armée sud-coréenne d’être à l’origine de ces opérations, soulignant que « les drones ont survolé des zones où sont déployés des systèmes radar et des équipements anti-drones de l’armée sud-coréenne ».

Le communiqué a affirmé que ces incidents reflétaient la « nature hostile » de la Corée du Sud, avertissant que Séoul resterait une cible de représailles si elle persistait dans ce qu’il qualifiait de provocations. Le porte-parole a déclaré : « La Corée du Sud est notre ennemi le plus hostile, et sa nature ne changera jamais. Les bellicistes au sein de son armée devront payer un lourd tribut pour leur obsession impardonnable. »

En octobre 2024, Pyongyang a annoncé avoir détecté à trois reprises des drones sud-coréens transportant des tracts de propagande au-dessus de la ville, menaçant de représailles en cas de nouveaux vols.

Ces déclarations interviennent alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que les relations entre les deux Corées étaient celles entre « deux États hostiles », malgré les efforts déployés par la nouvelle administration sud-coréenne depuis juin dernier pour renouer le dialogue et améliorer les relations.

