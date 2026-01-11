Ministre turc des Affaires étrangères :Les adversaires de Téhéran manipulent les manifestations iraniennes depuis l’étranger

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a affirmé que « les manifestations en Iran sont manipulées depuis l’étranger par les adversaires de Téhéran », soulignant « la nécessité pour l’Iran de s’engager dans une véritable réconciliation et coopération avec les pays de la région ».

Interrogé sur la situation en Iran lors d’une interview en direct sur la chaîne de télévision publique turque TRT Haber, M. Fidan a indiqué : « Les services de renseignement extérieurs israéliens (le Mossad) ne s’en cachent pas et ont ouvertement appelé le peuple iranien à la révolte via leurs comptes en ligne. »

Il a ajouté : « Des appels similaires ont déjà été lancés, mais le peuple iranien a alors mis de côté ses divisions et s’était uni face à l’agression de l’ennemi. »

Il a ajouté : « Mais ici, en l’absence de guerre, et face à d’autres problèmes réels qui suscitent des réactions, nous constatons qu’Israël tente d’exploiter cette situation, ce qui, bien sûr, envoie un message très fort au régime, et je suis certain que le régime y prêtera attention.»

Il a souligné que le président iranien Massoud Pezeshkian s’était également exprimé à ce sujet, ajoutant : « Mais je vois clairement que le résultat escompté par Israël ne sera pas atteint. Le peuple iranien sait très bien de quoi il s’agit, à qui cela profite et dans quelle mesure il exprimera sa réaction. »

Fidan a insisté sur le fait que « l’Iran doit désormais s’engager dans une « véritable réconciliation et une coopération avec les pays de la région».

Le ministre turc des Affaires étrangères a poursuivi : « L’Iran doit véritablement faire un effort sincère et authentique à cet égard. Il doit comprendre ces réalités. Il est faux de croire que le monde entier ne tiendra compte que de votre point de vue. Chaque partie a ses propres faits, et nous devons être capables de trouver un terrain d’entente.»

Fidan a exhorté « l’Iran à saisir cette opportunité, qui pourrait ne plus se représenter ».

Interrogé sur la possibilité qu’Israël voie dans les événements en Iran une occasion de lancer une nouvelle attaque, Fidan a déclaré : « Tout le monde sait qu’Israël, et en particulier (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu, nourrit ce désir ; ce n’est un secret pour personne.»

Fidan a ajouté : « Mais nous constatons qu’il évite de s’engager dans une guerre qui pourrait entraîner des sanctions et diverses conséquences sans avoir préalablement obtenu des garanties de certains alliés, principalement les États-Unis.»

Il a poursuivi : « De son point de vue, il fait actuellement pression pour rallier ces pays à sa cause et obtenir – en quelque sorte – leur feu vert, avant de lancer une opération militaire.»

Il a noté que « la Turquie souhaite que le peuple iranien soit en sécurité et protégé de toute forme de violence, et qu’il ne doit pas être attaqué ».

Il a noté «sur la nécessité de résoudre au plus vite les problèmes existants, notamment avec les États-Unis et l’Occident, par la négociation ».

Fidan a ajouté : « Je crains également que, lors des négociations, l’Iran ne se voie imposer des conditions inacceptables, ce qui, d’une certaine manière, le dissuade de parvenir à un accord.»

Il a souligné l’importance d’une réelle volonté de parvenir à un accord, ajoutant : « Nous soutenons tout accord avec l’Iran qui puisse être mutuellement avantageux, en particulier pour les principaux acteurs, notamment les Américains, car la stabilité de la région en dépend.»

Source : Médias