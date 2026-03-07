Compte de l’ayatollah Khamenei sur X : L’entité sioniste a commis une grave erreur, dont les conséquences seront désastreuses

Le compte officiel du Guide suprême de la Révolution islamique et de la République islamique d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a publié en hébreu sur la plateforme X le message suivant : « L’entité sioniste a commis une grave erreur, dont les conséquences seront désastreuses.»

Parallèlement, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré : « Trump ne prend toujours pas conscience de l’ampleur du désastre qu’il a provoqué pour lui-même et pour les soldats américains avec le martyre de notre Imam, et il s’illusionne encore en pensant pouvoir imposer sa volonté à notre peuple. »

Ghalibaf a souligné dans un tweet sur la plateforme X que « les Américains se sont trompés en pensant qu’ils n’auraient pas à subir une réponse sévère, et ils comprendront désormais clairement et avec force que le destin de l’Iran est décidé uniquement par le peuple iranien, et non par la clique d’Epstein. »

De son côté, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré sur la plateforme X que « Netanyahu parle de liberté aux Iraniens, met en garde les Américains contre la menace nucléaire iranienne et décrit les Iraniens à son auditoire sioniste comme des géants».

Pezeshkian a ajouté qu’il s’agissait là d’une « manipulation géopolitique du public ».

Source : Médias