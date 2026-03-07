Une bataille dans le ciel de Tel Aviv. L’USS Lincoln de nouveau visé-Vidéos

L’armée iranienne a annoncé vendredi soir le lancement d’un missile mer-mer contre le porte-avions américain USS Abraham Lincoln, et menacé d’utiliser des armes sophistiquées contre les États-Unis et Israël. Elle a diffusé les images de ces tirs.

مشاهد إطلاق المنظومة الصاروخية التابعة للقوة البحرية للجيش الإيراني صاروخ "بر-بحر" في اتجاه حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن".#الميادين #القائد_الأمة_شهيدًا pic.twitter.com/pdKUEhhoXP — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 6, 2026

Jeudi, le QG du CGRI Khatam al-Anbiya avait rendu compte du ciblage de ce porte-avions via un essaim des drones, alors qu’il s’approchait à moins de 340 kilomètres des eaux territoriales iraniennes en mer d’Oman, dans le cadre d’une tentative de contrôle du détroit d’Ormuz.

Selon le QG, le porte-avions et ses destroyers d’escorte ont pris la fuite à grande vitesse après avoir été touchés et se trouvent depuis à plus de 1 000 kilomètres de la zone.

Par ailleurs, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé vendredi soir la 23e vague de sa riposte qui comprend une attaque conjointe de drones et de missiles contre des cibles dans les territoires occupés et des bases américaines dans la région.

Dans son communiqué, le CGRI a précisé avoir utilisé des missiles de nouvelle génération à propergol solide et liquide.

Parmi les cibles de cette vague figurent les quartiers généraux des forces américaines sur les bases de Sheikh Isa, Ali Salem au Koweit, Juffair et Azraq.

« Nous avons ciblé des centres de technologies avancées, des centres de cybersécurité et des centres de soutien militaire dans la région de Beersheba », en « Israël », a-t-il ajouté.

Bataille dans le ciel de Tel Aviv

Dans la soirée, des sirènes ont retenti à plusieurs reprises dans différentes parties de la Palestine occupée, notamment à Tel Aviv, après la détection de missiles iraniens.

Durant la dernière vague de missiles iraniens sur les territoires occupés, un missile portait une ogive à fragmentation.

Un missile s’est écrasé au cœur de Tel Aviv et plus précisément à Ritshon Etzion, ont rapporté des médias palestiniens de la Cisjordanie occupée.

Réseau Quds a rendu compte d’une bataille dans le ciel pour intercepter les missiles iraniens.

Des missiles de 15 ans

Selon un responsable du CGRI, la production de systèmes de missiles se poursuit, et les missiles actuellement en service ont 15 ans.

« Les missiles de nouvelle génération n’ont été utilisés qu’à de rares occasions », a-t-il précisé pour Fars news.

Selon le porte-parole du CGRI, le général de brigade Ali Naeini, de nouvelles innovations et de nouveaux armements sont entrés en service pour contrer une attaque israélo-américaine contre l’Iran.

Le département des médias du CGRI a en outre annoncé que la défense aérienne des forces aérospatiales a pu détecter et détruire deux drones israéliens Heron, après que celui-ci ait tenté de cibler des points dans la ville d’Ispahan au centre du pays.

L’Unité des drones du CGRI a pour sa part indiqué avoir bombardé la centrale d’écoute Surdash située dans la province de Sulaymānīyah dans le Kurdistan irakien, via un drone suicide.

Après minuit, le CGRI a annoncé le lancement de trois missiles Emad, Qadr et Khaybar dans le cadre de la 24e vague de l’opération Promesse Tenue 4.

Source : Divers