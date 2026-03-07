23e vague de l’opération Promesse Juste 4 :Ciblage des bases américaines et de la technologie israélienne

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a annoncé vendredi soir le lancement de la 23e vague d’une attaque conjointe de drones et de missiles contre des cibles situées dans les territoires occupés et des bases américaines dans la région.

Dans son communiqué, le CGRI a précisé que « cette 23e vague de l’opération Promesse Juste 4 a été menée dans le cadre d’une opération conjointe utilisant des missiles et des drones ».

Il a indiqué : « Au cours de cette vague, nous avons ciblé des cibles dans les territoires occupés et des bases américaines dans la région à l’aide de missiles de nouvelle génération à propergol solide et liquide. »

Le CGRI a ajouté que « parmi les cibles de cette vague figuraient les quartiers généraux des forces américaines sur les bases de Sheikh Isa, Ali Salem, Juffair et Azraq ».

Il a confirmé : « Nous avons ciblé des centres de technologies avancées, des centres de cybersécurité et des centres de soutien militaire dans la région de Beersheba.»

Vendredi soir, l’armée iranienne a diffusé des images du système de missiles de la marine iranienne tirant un missile sol-mer vers le porte-avions américain USS Abraham Lincoln.

L’armée a également promis de révéler « d’autres surprises pour l’Amérique et le régime sioniste », déclarant : « Nous commencerons à utiliser nos armes de pointe dans les prochains jours. »

L’Iran met en garde les dirigeants kurdes contre l’ouverture d’un corridor pour les terroristes

Le général de brigade Aboulfadl Shekarchi, porte-parole de l’état-major des forces armées iraniennes, a mis en garde les dirigeants de la région du Kurdistan, dans le nord de l’Irak, contre l’ouverture de tout corridor pour les « groupes terroristes ». Il a souligné que « les forces iraniennes cibleraient les infrastructures et les installations de la région si elles coopéraient avec les États-Unis et l’entité sioniste ».

Vendredi soir, M. Shekarchi a déclaré : « Si les dirigeants de la région du Kurdistan d’Irak tiennent à leur souveraineté, ils doivent s’opposer aux groupes terroristes. »

En réponse, des sources iraniennes ont indiqué à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « les dirigeants de la région du Kurdistan d’Irak ont ​​été informés que si des groupes terroristes séparatistes sont autorisés à se déplacer vers le territoire iranien, la riposte visera toute la région. »

Ces mêmes sources ont ajouté : « Nos attaques se concentrent actuellement sur des zones limitées où sont basés les groupes séparatistes, mais elles pourraient s’étendre si nous détectons des mouvements de ces groupes vers nos frontières. »

Des sources ont indiqué que « depuis des années, nous essayons de régler le problème de la présence de groupes séparatistes dans la région du Kurdistan par la négociation, mais nous pourrions désormais être contraints d’envisager d’autres options ».

Téhéran ciblera toute présence militaire américaine ou israélienne dans la région

Concernant la riposte à l’agression américaine et israélienne, Shakarchi a affirmé que « les forces iraniennes poursuivront leurs opérations contre les États-Unis et l’entité sioniste », soulignant que « Téhéran ciblera toute présence militaire américaine ou israélienne dans la région ».

Shakarchi a ajouté que « les forces armées iraniennes frapperont les navires appartenant au régime américain et à l’entité occupante dans le détroit d’Ormuz », tout en affirmant que « l’Iran garantit la sécurité du détroit et en maintient le contrôle, mais n’a pas l’intention de le fermer ».

Au sujet des bases américaines dans la région, il a ajouté « qu’elles n’apportent pas la sécurité aux pays hôtes, mais plutôt l’instabilité, appelant les pays de la région à prendre conscience des répercussions de l’accueil de ces bases ».

Il a également annoncé que « les forces iraniennes ont ciblé 14 bases américaines », précisant que « plusieurs d’entre elles ont été réduites en ruines et ne seraient pas reconstruites avant au moins cinq ans ».

Le porte-parole iranien a indiqué que « les attaques de missiles et de drones ont fait des victimes parmi les forces américaines », soulignant que « les ambulances aériennes américaines transportaient sans relâche des corps et des blessés depuis les zones de frappe, notamment à Bahreïn ». Il a affirmé que « Washington dissimulait ses pertes militaires ».

Dans le même temps, Shakarchi a déclaré que « les dégâts infligés aux installations militaires iraniennes étaient bien moindres que ceux subis par les États-Unis et l’entité sioniste », insistant sur le fait que « l’Iran n’a pas encore déployé toute sa puissance militaire dans ce conflit ».

Il a ajouté que « les attaques iraniennes contre les États-Unis et l’entité sioniste s’intensifieraient quotidiennement », laissant entendre que « Téhéran réserverait de nouvelles surprises dans la phase à venir ».

En conclusion, Shakarchi a affirmé que « l’Iran ne visait pas les peuples de la région ni la souveraineté de ses nations, mais se considérait comme une menace directe pour les États-Unis et l’entité sioniste », avertissant que « les États-Unis s’exposeraient à de graves conséquences si la confrontation se poursuivait ».

Source : Médias