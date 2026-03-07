CGRI : L’Iran attend l’escorte américaine de pétroliers à travers le détroit d’Hormuz, supertanker américain Bridgeton

L’Iran se félicite vivement de l’escorte des pétroliers et de la présence revendiquée des forces américaines pour assurer le passage dans le détroit d’Hormuz, a déclaré un porte-parole du Corps des gardes de la Révolution islamique (CGRI).

Le général de brigade Ali Mohammad Naïni a fait ces remarques vendredi, répondant aux récentes déclarations du président américain et du porte-parole de la Maison Blanche.

« L’Iran se félicite vivement de l’escorte des pétroliers et de la présence revendiquée des forces américaines pour faciliter le passage dans le détroit d’Hormuz », a-t-il fait remarquer. « En fait, nous attendons leur arrivée. »

Le général de brigade Naïni a ajouté que l’Iran recommande qu’avant de prendre une telle décision, les Américains se souviennent de l’incident en 1987 lorsque le supertanker américain Bridgeton a été frappé par une mine et pris feu, ainsi que des pétroliers qui ont été ciblés récemment.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que la marine américaine escortera les pétroliers à travers le détroit d’Hormuz si nécessaire pour aider à rétablir le flux d’exportations de pétrole dans un contexte de tensions régionales accrues déclenchées par la guerre d’agression américano-israélienne contre l’Iran.

Il a même offert une assurance contre les risques politiques pour les pétroliers transitant par le détroit d’Hormuz afin d’aider à réduire rapidement les prix de l’énergie dans le contexte de la guerre contre l’Iran.

« En vigueur IMMÉDIATEMENT, j’ai ordonné à la Société américaine de financement du développement international (DFC) de fournir, à un prix très raisonnable, une assurance contre les risques politiques et des garanties pour la sécurité financière de TOUT le commerce maritime, en particulier l’énergie, transitant par le Golfe (Persique) », a écrit Trump dans un message sur les réseaux sociaux.

« Cela sera disponible pour toutes les lignes d’expédition. Si nécessaire, la marine américaine commencera à escorter les pétroliers à travers le détroit d’Hormuz dès que possible. »

Avec des centaines de navires actuellement bloqués dans le golfe Persique, les analystes se demandent si les États-Unis disposent de moyens navals suffisants dans la région pour assurer leur passage en toute sécurité à un moment où la marine iranienne a affirmé sa domination complète dans les eaux régionales.

L’Iran n’a pas encore fermé la voie navigable stratégique située entre le golfe Persique et le golfe d’Oman, mais a ciblé certains pétroliers affiliés aux États-Unis et au régime israélien.

Les États-Unis et le régime israélien ont lancé samedi une agression militaire non provoquée contre la République islamique d’Iran, qui a conduit au martyre du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei et de certains commandants militaires de haut rang.

L’agression, largement condamnée, est intervenue en pleins pourparlers nucléaires entre Téhéran et Washington, sous la médiation du gouvernement omanais.

En réponse, les forces armées iraniennes ont mené de multiples vagues d’opérations de représailles contre les sites militaires israéliens au plus profond des territoires occupés ainsi que des bases militaires américaines à travers la région.

Selon les médias, les prix du pétrole américain ont bondi de 28% cette semaine pour atteindre 86 $ le baril à la suite de frappes de représailles iraniennes sur des pétroliers affiliés aux États-Unis et au régime israélien qui ont quasiment arrêté le trafic maritime à travers le détroit d’Hormuz.

Niché entre le golfe Persique et la mer d’Oman, le détroit d’Hormuz est le seul passage maritime entre le golfe Persique et l’océan, ce qui en fait l’un des goulots d’étranglement les plus stratégiques au monde.

Source : Avec PressTV