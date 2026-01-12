Le CGRI dénonce l’ingérence flagrante de Trump dans les affaires intérieures de l’Iran

Le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a condamné les récents actes de terrorisme perpétrés lors des violentes émeutes en Iran, dénonçant l’ingérence flagrante du président américain Donald Trump dans les affaires intérieures de la République islamique.

Dans un communiqué diffusé le dimanche 11 janvier, le CGRI a souligné qu’à l’instar des actions séditieuses antérieures perpétrées par les ennemis de l’Iran, les récents crimes séditieux commis par des terroristes bénéficiant du soutien des États-Unis et d’Israël connaîtront un échec absolu.

Le CGRI a ajouté que les crimes commis par des terroristes armés au cours de ces derniers jours, ainsi que le martyre de nombreuses personnes et membres des forces de sécurité, s’inscrivent dans la lignée de l’agression militaire américano-israélienne menée en juin 2025 contre l’Iran.

Le CGRI a poursuivi : « Les récentes séditions et atrocités commises par les émeutiers et les terroristes armés à travers le pays, qui ont conduit au martyre de centaines de citoyens et défenseurs de la sécurité de notre cher Iran, constituent en réalité une prolongation de la guerre des Douze jours imposée par les États-Unis et le régime sioniste criminel ; un acte barbare de vengeance pour leur défaite historique sur ce grand champ de bataille. »

Le Corps des gardiens de la Révolution islamique a, par ailleurs, dénoncé le président américain, « personnage grotesque et criminel », pour soutenir la violence et le terrorisme moderne en Iran avec l’appui des médias et des pays occidentaux, ainsi que celui du Premier ministre raciste du régime sioniste factice, Benjamin Netanyahu.

Le CGRI a fustigé l’ingérence flagrante de Trump dans les affaires intérieures de l’Iran et ses insultes au peuple iranien. « Il doit s’attendre à une riposte écrasante de la part de la nation iranienne résistante », indique le communiqué.

Le Corps des gardiens de la Révolution islamique a rendu hommage à la mémoire et aux noms des personnes tuées ainsi qu’à la bravoure des défenseurs de la sécurité nationale tombés en martyre, soulignant la nécessité de la vigilance et de la clairvoyance pour les Iraniens.

Le CGRI a appelé tous les Iraniens à participer activement aux manifestations nationales qui ont débuté ce lundi 12 janvier.

« Le pays, l’Ordre sacré de la République islamique, le prestige et la position du Velayat-e-Faqih, fruit du sang pur versé par des centaines de milliers de martyrs, constituent la ligne rouge des Iraniens, qui les défendront de toute leur force, avec résolution et courage », conclut le communiqué.

L’agence de presse Tasnim a rapporté que 109 membres des forces de sécurité avaient été tués lors des émeutes qui ont secoué le pays.

Dans une interview télévisée adressée à la nation iranienne, le président Massoud Pezeshkian a déclaré que le gouvernement était à l’écoute des doléances légitimes de la population, tout en soulignant la différence entre manifestation et émeutes violentes.

M. Pezeshkian a averti que les États-Unis et Israël ont délibérément provoqué des actes de violences, soulignant une tentative de « semer le chaos et le désordre » dans le pays.

Il a appelé les citoyens iraniens à se désolidariser des « émeutiers et des terroristes » qui tuent des gens et incendient des biens publics et privés.