Fin de l’empire US : les pétromonarchies du Golf réétudient tous leurs investissements à cause de la guerre

Les pays du Golfe, alliés historiques de Washington, craquent sous le poids de la guerre États-Unis-Israël contre l’Iran. Selon le Financial Times, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar discutent en secret d’invoquer des clauses de force majeure dans leurs contrats. Ils réexaminent aussi leurs engagements d’investissements massifs à l’étranger, y compris aux États-Unis.

La raison ? Le conflit a paralysé le détroit d’Ormuz. Le trafic pétrolier et gazier s’est effondré, avec au moins dix tankers touchés. Les revenus énergétiques chutent brutalement. Ajoutez les frappes iraniennes sur des raffineries saoudiennes, des usines de GNL qataries et des infrastructures touristiques. Le tourisme et l’aviation s’effondrent. Les dépenses de défense explosent. Résultat : des budgets nationaux sous tension extrême. Le simple arrêt d’une raffinerie nécessite plusieurs semaines pour le redémarrage.

Ces États, riches en fonds souverains, avaient promis des centaines de milliards d’investissements aux États-Unis après la visite de Trump. Aujourd’hui, ils pourraient réduire ou annuler ces flux pour soulager leurs finances. Sports sponsorisés, contrats commerciaux, ventes d’actifs : tout est sur la table.

Ce revirement met une pression énorme sur la Maison-Blanche. Si les pétrodollars se retirent, l’économie américaine en souffrira. Trump, qui misait sur ces alliés pour booster Wall Street, risque de devoir pousser vers une diplomatie urgente. La guerre, qu’ils n’ont pas choisie, pourrait bien forcer un recul stratégique.

Le blocage d’Ormuz menace déjà une crise énergétique mondiale. Les prix du pétrole flambent, à la pompe on a déjà vu le changement en France alors que la guerre n’a que 6 jours ! Si les monarchies du Golfe lâchent prise financièrement, ce n’est plus seulement un conflit régional : c’est un séisme économique global et le début de la fin de l’empire décadent US.

Source : Le Libre Penseur