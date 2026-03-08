Irak : Attaque contre l’ambassade américaine à Bagdad et ciblage des tours de communication américaines à Erbil

Selon des sources sécuritaires et des témoins, des roquettes Katioucha ont visé l’ambassade américaine à Bagdad. Les autorités irakiennes ont annoncé la mort, samedi, d’un membre des Hachd alChaabi lors de frappes aériennes contre des bases militaires des Hachd alChaabi dans le nord de l’Irak.

Reuters, citant des sources sécuritaires et des témoins oculaires, a rapporté que les sirènes de l’ambassade ont retenti. L’agence a ajouté qu’il était encore trop tôt pour déterminer si les roquettes avaient causé des dégâts ou des victimes.

Reuters a également rapporté qu’un haut responsable de la sécurité irakienne a déclaré que le système de défense C-RAM avait intercepté une roquette, mais qu’aucune n’avait atterri dans l’enceinte de l’ambassade.

De son côté, l’AFP a cité un responsable de la sécurité irakienne affirmant que quatre missiles avaient été tirés en direction de l’ambassade américaine. La défense aérienne en a intercepté trois, tandis qu’un autre a atterri sur un aéroport militaire appartenant à l’ambassade.

Il s’agit de la première attaque de ce type contre l’ambassade américaine à Bagdad, depuis le début de la guerre lancée la semaine dernière par les États-Unis et « Israël » contre l’Iran, un conflit qui s’étend désormais jusqu’en Irak.

Le service de presse du gouvernement irakien a déclaré qu’« à 18h10 (15h10 GMT), des aéronefs non identifiés ont ciblé la 40e brigade des Hachd al-Chaabi» et que le 33e régiment a lui aussi été la cible d’une frappe aérienne non identifiée dans le gouvernorat de Ninive.

Il a ajouté que « ces deux attaques brutales ont entraîné la mort d’un combattant et blessé trois autres, ainsi que des pertes matérielles, selon les premières informations ».

Plus tôt dans la journée, une source au sein des Hachd al-Chaabi a indiqué à Al Jazeera que des avions de combat, « probablement américains », avaient ciblé l’un de leurs quartiers généraux à Mossoul, dans le nord de l’Irak.

Menace iranienne

De son côté, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé aujourd’hui que « ses unités de missiles avaient mené des frappes contre des groupes séparatistes basés au Kurdistan irakien ».

L’agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que « le département des relations publiques du CGRI a déclaré que les frappes avaient eu lieu à 4h30, heure locale, et que trois « sites de séparatistes kurdes opposés à l’Iran et répartis dans tout le Kurdistan irakien ont été ciblés par des missiles ».

Le communiqué avertit ces groupes séparatistes qu’ils « seront écrasés s’ils portent atteinte à l’intégrité territoriale iranienne ».

Une source au sein des forces peshmergas a indiqué à l’agence de presse allemande DPA que « la défense aérienne de la région avait abattu un drone aujourd’hui près du quartier général des forces de sécurité kurdes peshmergas, dans la province de Souleimaniye ». La source a confirmé « qu’aucune victime n’était à déplorer suite à cette attaque ».

Les quartiers généraux des partis d’opposition kurdes iraniens, situés dans la région du Kurdistan, sont la cible d’attaques quasi quotidiennes de drones et de missiles menées par les forces iraniennes et des factions de la résistance islamique irakienne.

La semaine dernière, des sources ont révélé à CNN que « la CIA s’efforçait d’armer les forces kurdes dans le but de fomenter un soulèvement populaire en Iran ».

Un haut responsable kurde iranien a déclaré à CNN que « les forces d’opposition kurdes iraniennes devraient participer à une opération terrestre dans l’ouest de l’Iran dans les prochains jours ». La source a expliqué que « les milices anticipent un soutien américain et israélien ».

Kurdistan irakien : ciblage des tours de communication américaines à Erbil

Un drone a ciblé des tours de communication américaines récemment installées sur le mont Korek, à environ 150 kilomètres au nord d’Erbil, dans la région du Kurdistan irakien.

Ces tours servent à intercepter les communications radio iraniennes dans les zones frontalières.

Par ailleurs, le maire de Mariwan, ville frontalière de la région du Kurdistan irakien, a annoncé que « les gardes-frontières iraniens ont démantelé un réseau organisé de trafic d’armes et de munitions opérant dans la ville ».

Il a ajouté que « les forces iraniennes ont saisi dix fusils d’assaut Kalachnikov, ainsi que des munitions ».

Le porte-parole de l’état-major général des forces armées iraniennes, le général de brigade Abolfazl Shekarchi, avait mis en garde les dirigeants de la région du Kurdistan, dans le nord de l’Irak, contre l’ouverture d’un quelconque corridor aux « groupes terroristes », soulignant que les forces iraniennes cibleraient les infrastructures et les installations de la région en cas de coopération avec les États-Unis et « Israël ».

Un responsable de la sécurité iranienne a déclaré à Al Jazeera que « les Kurdes avaient informé Téhéran de leur refus de combattre aux côtés de Washington ».

Un haut responsable de la sécurité iranienne a révélé à Al Jazeera que « les groupes d’opposition kurdes ne sont pas prêts à lancer une opération militaire contre Téhéran ni à se sacrifier pour les États-Unis ».

Ce responsable a ajouté qu’aucun mouvement significatif n’a été observé de l’autre côté de la frontière, notamment après ce qu’il a qualifié de frappes décisives et les messages d’avertissement reçus par les groupes kurdes iraniens de Téhéran.

Il a également déclaré que les cibles frappées au cours des six derniers jours de conflit – à savoir des bases militaires américaines et des bases secrètes des services de renseignement israéliens dans la région – ont toutes été visées avec une précision chirurgicale, sur la base de renseignements vérifiés et confirmés.

Il a poursuivi en affirmant que « tous les mouvements ennemis sont sous surveillance constante », promettant que « l’attaque aveugle et lâche lancée par les États-Unis contre des aéroports civils iraniens recevra bientôt une riposte similaire ».

Sur le plan politique, le site d’information américain Axios a cité un responsable du Parti démocratique kurde irakien déclarant que « les dirigeants kurdes irakiens ont décidé de rester neutres dans ce conflit ».

Source : Médias