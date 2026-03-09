« Ne répétez pas nos erreurs ». Des kurdes syriens mettent en garde leurs homologues iraniens contre toute alliance avec les USA

Les Kurdes syriens ont mis en garde leurs homologues iraniens contre toute alliance avec les États-Unis pour combattre le gouvernement iranien, citant leur propre expérience en Syrie ces derniers mois et indiquant que Washington « abandonnera » les Kurdes iraniens.

Ahmad Barakat, chef du Parti démocratique progressiste kurde en Syrie, a déclaré à Reuters que les forces kurdes iraniennes devraient faire preuve d’une « extrême prudence ».

Barakat a déclaré que la décision finale leur revenait, mais il estime qu’accepter l’invitation américaine et être considéré comme le fer de lance de la lutte contre le régime iranien ou de son affaiblissement n’est pas dans l’intérêt des Kurdes d’Iran à l’heure actuelle, selon ses propres termes.

Selon Reuters, des groupes armés kurdes iraniens basés dans le nord de l’Irak ont ​​consulté les États-Unis ces derniers jours pour savoir s’il convenait et comment attaquer les forces de sécurité dans l’ouest de l’Iran, profitant des frappes aériennes américaines et israéliennes contre l’Iran.

Mais les Kurdes syriens ont mis en garde leurs homologues iraniens contre toute alliance avec Washington. Saad Ali, 45 ans, habitant de Qamishli, dans le nord-est de la Syrie, a déclaré : « J’espère que les Kurdes d’Iran ne s’allieront pas avec l’Amérique, car ils les abandonneront. »

Il a ajouté à Reuters : « Demain, si un accord est conclu entre les États-Unis et les Iraniens, ils vous anéantiront. Ne répétez pas nos erreurs. »

Il y a plus de dix ans, des combattants kurdes, soutenus par les États-Unis, ont lutté contre Daech (État islamique) et contre le pouvoir syrien de Bachar al-Assad, établissant une région semi-autonome sur le territoire qu’ils avaient repris au groupe

Mais en janvier dernier, l’armée syrienne dirigée par le nouveau maitre de Damas Ahmad al-Charaa a repris le contrôle de la plupart des zones qui étaient sous contrôle kurde après une offensive de grande envergure.

Les Kurdes de Syrie ont fait appel aux États-Unis pour qu’ils interviennent en leur faveur, mais Washington les a plutôt exhortés à s’intégrer aux forces gouvernementales et à la société syrienne.

Source : Médias