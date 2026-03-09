Un hélicoptère touché lors de combats entre les résistants et un commando israélien dans la Békaa.18 opérations dimanche. Un drone abattu

Le correspondant d’al-Manar dans la Békaa a rapporté que les combattants de la Résistance islamique sont parvenus à toucher un hélicoptère de guerre ennemi dans la chaîne montagneuse de l’est du Liban, dans les monts d’al-Chaara qui surplombe la localité de Nabichite. Cette localité située dans la Békaa, à l’est du Liban a été dans la nuit de vendredi à samedi le théâtre de combats avec un unité commando de l’armée ennemie israélienne qui avait débarqué dans la région.

Dans son premier communiqué ce lundi après minuit, la résistance a livré sa version des faits :

« Suite à l’échec du débarquement israélien deux jours auparavant dans la ville de Nabichite, l’ennemi a tenté un nouveau débarquement dans la même zone, mais les moudjahidines étaient vigilants et prêts à riposter. Le lundi 9 mars 2026 à 0 h 10, les combattants de la Résistance islamique ont détecté l’infiltration d’une quinzaine d’hélicoptères ennemis israéliens en provenance de Syrie. Les hélicoptères ennemis ont survolé la chaîne montagneuse orientale, plus précisément les villages de Janta, Yahfoufa, Nabichite, Arsal et Ras Baalbek. Plusieurs d’entre eux déposèrent des fantassins dans la plaine de Serghaya, dont la progression vers le territoire libanais a été observée. Les combattants de la Résistance islamique engagèrent les hélicoptères et les infiltrés avec des armes appropriées, et les combats se poursuivent au moment de la publication de ce communiqué. »

Le quotidien israélien Maariv a indiqué que des rapports font état qu’un hélicoptère s’est écrasé à l’est du Liban pendant les combats.

Dimanche, la Résistance islamique avait revendiqué 18 opérations anti israéliennes.

Dans l’une d’entre elles, elle a déclaré avoir abattu un drone israélien Hermes 450 au-dessus de la région de Wadi al-Salouqi, dans le sud du Liban, à l’aide d’armes appropriées.

La Résistance a également déclaré avoir ciblé la base logistique de Misgav par un tir de roquettes.

Conformément à son avertissement à la colonie de Kiryat Shmona, dans le nord de la Palestine occupée, elle a visée une seconde fois ce jour-là par un tir de roquettes.

La Résistance a également ciblé un rassemblement de soldats de l’armée d’occupation israélienne et leurs véhicules sur le site de Marj, en face de la localité frontalière de Markaba, à l’aide d’une nuée de drones d’attaque.

Après avoir repéré une force de l’armée d’occupation israélienne progressant vers la région d’al-Jadida, au nord de la ville frontalière de Mays al-Jabal, les combattants de la Résistance islamique l’ont prise pour cible aux tirs d’artillerie.

Dans sa vidéographie réalisée par Média de guerre, sa tribune médiatique, la résistance a précisé avoir visé dans ses opérations 2 bases militaires israéliennes, une caserne, 7 villes et colonies, et 5 attroupements de soldats et de véhicules. Elle a rendu compte de deux accrochages frontaux.

Concernant les armes qu’elle a utilisées, elle a rendu compte de roquettes sol-sol, mitrailleuses, de roquettes spéciales, d’obus d’artillerie, de drones d’attaque et de roquettes guidées.

Elle a aussi publié une carte qui précise la profondeur de ses tirs dans les territoires occupés.

La résistance a aussi diffusé les images de l’attaque du 6 mars contre une tranchée des soldats ennemis dans la position de Blate, récemment établie au sud du Liban.

Dans ses communiqués, la Résistance islamique assure que ses opérations militaires sont menées « en réponse à l’agression israélienne criminelle qui a ciblé des dizaines de villes et villages libanais, ainsi que la banlieue sud de Beyrouth ».

Selon un nouveau bilan du ministère libanais de la Santé, 394 Libanais sont tombés en martyrs, dont 83 enfants et 42 femmes ainsi que 9 secouristes. Plus de 1113 ont été blessés dans cette agression.

L’armée ennemie israélienne a pour sa part annoncé que deux soldats avaient été tués dimanche lors de combats dans le sud du Liban.

Source : Divers