Le Hezbollah cible la base de défense aérienne « Ze’ev » à Haïfa par une salve de missiles

Le Hezbollah a annoncé que les combattants de la Résistance islamique ont ciblé, ce lundi à 12h15, la base de défense aérienne israélienne « Ze’ev » dans la ville occupée de Haïfa avec une salve de missiles qualitatifs, en réponse à l’agression israélienne ayant touché des dizaines de villes et villages libanais ainsi que la banlieue sud de Beyrouth.

Dans le cadre de l’avertissement adressé par la Résistance islamique à la colonie de « Kiryat Shmona », dans le nord de la Palestine occupée, les combattants l’ont visée à 11h30 ce matin avec une volée de roquettes.

Et puis, après avoir repéré la progression de deux forces israéliennes à 06h12 et à 06h30 depuis le quartier d’Al-Barssima dans la localité frontalière de Rabb El Thalathine et depuis la hauteur d’Al-Aqaba dans la localité frontalière de Markaba, les combattants de la Résistance islamique les ont ciblées avec une rafale de roquettes.

À l’aube, la Résistance islamique avait confirmé que l’occupation israélienne, après l’échec de son opération de débarquement il y a deux jours à Nabi Chit, a de nouveau tenté une incursion dans la même zone, mais que les combattants étaient aux aguets.

Les combattants de la Résistance islamique ont détecté à 00h10 l’infiltration d’environ 15 hélicoptères de l’armée d’occupation israélienne en provenance de Syrie, survolant la chaîne de montagnes orientale, précisément au-dessus des villages de Janta, Yahfoufa, Nabi Chit, Arsal et Ras Baalbek. Certains d’entre eux ont débarqué une force d’infanterie dans la plaine de Serghaya, dont la progression vers le territoire libanais a été repérée.