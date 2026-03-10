33e vague de l’opération Promesse Juste 4 : Gardiens de la révolution islamique aux sionistes : Nous ne vous laisserons pas en paix

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) en Iran a annoncé lundi le lancement de la 33e vague d’opérations de l’opération Promesse Juste 4 sous le slogan À votre service, Khamenei , visant des objectifs américains et israéliens.

Dans un communiqué, le CGRI a indiqué « qu’un grand nombre de missiles Khaibar Shekan à propergol solide, équipés d’ogives d’une tonne, ont été utilisés lors de cette vague, précisant que « Tel Aviv, au cœur des territoires palestiniens occupés, a été touchée par plus de 10 de ces missiles ».

Le CGRI a également révélé avoir ciblé la Cinquième base navale américaine, affirmant que « tous les missiles de précision Khaibar Shekan ont atteint leurs cibles avec exactitude ».

Le communiqué a ajouté : « Malgré la censure stricte imposée par l’armée sioniste, des images des explosions et de la pénétration du système Dôme de fer par les missiles ont commencé à circuler en ligne », promettant : « Nous ne vous laisserons pas tranquilles.»

Dans ce contexte, le département des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé la destruction complète du centre de communications par satellite de Sdot Mikha, situé au sud de Tel Aviv.

Dans un communiqué, le CGRI a affirmé que « la détérioration de la situation et le cycle incessant des sirènes d’alerte aérienne ne seront pas oubliés » et que « le feu nourri continuera de s’abattre sur vous ».

Il a également souligné que « l’affrontement survenu entre les sionistes alors qu’ils tentaient de fuir l’aéroport Ben Gourion révèle la situation réelle, déplorable et tragique dans laquelle se trouve cette entité impuissante », concluant : « L’étau se resserrera autour de vous à chaque instant.»

Lundi après-midi, le bureau des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé que la défense aérienne a abattu deux drones MQ-9 ennemis à Bushehr, dans le sud de l’Iran, et un autre drone au-dessus de Téhéran.

Selon un communiqué des Gardiens de la révolution iraniens (CGRI), un drone espion Orbiter 4 de pointe, appartenant à l’ennemi sioniste-américain, a été détruit dans le ciel d’Ispahan, en Iran central.

Forces aérospatiales : Désormais, aucun missile doté d’une ogive de moins d’une tonne ne sera lancé

Le commandant des forces aérospatiales des CGRI, le général de brigade Majid Mousawi, a également affirmé qu’« à partir de maintenant, aucun missile doté d’une ogive de moins d’une tonne ne sera lancé ».

Mousawi a déclaré que « l’intensité des frappes de missiles augmentera, de même que l’ampleur et la portée des attaques ».

Par ses frappes de représailles, l’Iran est parvenu à détruire la plupart des radars du système de défense aérienne américain THAAD dans la région, neutralisant ainsi l’efficacité des systèmes d’alerte précoce pour les missiles iraniens visant les territoires occupés. Des bases navales et aériennes stratégiques américaines dans le Golfe ont également été visées.

Trois semaines décisives : Un responsable iranien prédit un tournant dans la confrontation avec Washington et « Israël »

Le conseiller politique du commandant de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique, Mohammad Akbarzadeh, a déclaré lundi : « Nous sommes confrontés à trois semaines décisives. » Il a ajouté que « trois facteurs importants ont contrecarré les plans des puissances hégémoniques. »

Évoquant ces facteurs, il a cité en premier lieu « la politique de blocage du détroit d’Ormuz, qui a engendré une crise énergétique et une flambée des prix, et l’économie mondiale ne peut supporter une telle pression. »

Concernant le deuxième facteur, le conseiller politique a salué les puissantes et précises capacités offensives des forces armées iraniennes, soulignant qu’elles « ont surpris les ennemis et déconcerté de nombreux analystes et généraux américains. »

Akbarzadeh a déclaré que « le troisième facteur est la présence massive et généralisée de la population au cœur de la place de la Révolution, ce qui a terrifié les bellicistes de Washington et de Tel-Aviv et a fait perdre l’initiative aux deux alliés, citant comme preuve les « attaques aveugles contre des cibles non stratégiques ».

Dans son analyse, Mohammad Akbarzadeh a expliqué que, d’après les observations réalisées, « la deuxième semaine serait la période la plus cruciale du conflit ».

Il a ajouté : « Si l’Iran parvient à conserver l’avantage, comme il l’a fait la semaine dernière – ce qui est tout à fait possible –, il faut s’attendre à ce que les États-Unis adoptent un nouveau ton et appellent à un cessez-le-feu, car les calculs de l’ennemi ont été perturbés et le déséquilibre de son comportement est manifeste. »

Il a noté que « dès la troisième semaine, les puissances mondiales exerceront toute leur influence sur Téhéran pour prévenir une guerre régionale, et qu’à ce moment-là, les décisions de la République islamique d’Iran concernant la région seront décisives. » Il a insisté sur le fait que « l’Iran déterminera à jamais le sort de la fragile entité sioniste et celui des États-Unis. »

Akbarzadeh a affirmé que « la création d’un État palestinien indépendant et la fermeture définitive des bases américaines figureront parmi les politiques régionales les plus importantes d’un Iran fier et puissant ».

Il a indiqué les propos du guide suprême martyr de la nation, Sayyed Ali Khamenei : « Le peuple ouvrira la voie à la résolution de ce conflit », ajoutant que « le sens de cette décision sera révélé dans les semaines à venir et, avec l’aide et la force de Dieu, les ennemis de l’Iran islamique seront déçus ».

Un responsable iranien : Trump tente de communiquer pour mettre fin à la guerre et Téhéran ne répond pas

Un haut responsable politique iranien a déclaré lundi à la chaine satellitaire libanaise libanaise Al-Mayadeen que « le président américain Donald Trump cherchait, par l’intermédiaire d’intermédiaires, à communiquer avec l’Iran afin de mettre fin à la guerre, tout en précisant qu’« il prétend le contraire ».

Un responsable iranien a confirmé à Al-Mayadeen que « Trump se contredit dans ses propres déclarations », expliquant que cela ressort clairement de ses propos lors d’interviews avec les médias américains : « Il n’y a pas de calendrier précis pour la fin de la guerre. » Il a ajouté : « Téhéran a clairement indiqué aux intermédiaires qu’il ne reçoit aucun message de la partie américaine et qu’il n’y répondra pas. »

Source : Médias