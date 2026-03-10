La Résistance attaque trois chars israéliens

La Résistance islamique a publié depuis les premières heures de ce mardi 15 communiqués via sa tribune Média de guerre, pour rendre compte de ses opérations depuis les premières heures de ce mardi.

Elle rapporte entre autres avoir détruit trois chars Merkava en attirant les forces ennemies dans des embuscades soigneusement préparées et en ciblant les équipes d’évacuation avec des armes appropriées. Les véhicules ont été incendiés et des pertes ont été confirmées, selon un communiqué diffusé par les médias militaires de la Résistance.

Ces communiqués indiquent entre aussi que les combattants de la continuent de repousser les incursions israéliennes notamment aux abords sud de Khiam, près de l’ancien centre de détention où de violents affrontements ont éclaté tôt mardi matin

Il est aussi question de plusieurs tirs de salves de roquettes contre les poritions suivantes :

la position nouvellement établie sur Tell al-Hamams, au sud de Khiam,

la position d’artillerie israélienne près d’al-Abbad,

la position nouvellement établie sur Jabal al-Bat, dans la localité frontalière de Aaïtaroun,

la caserne de Yiftah,

un rassemblement de soldats israéliens à la position d’al-Malikiyah, en face de la localité frontalière de Aaïtaroun

un rassemblement de soldats et de véhicules de l’occupation israélienne sur le site nouvellement établi dans la ville de Markaba.

Dans un communiqué, la résistance a annoncé que ses combattants ont ciblé la base de contrôle de drones israélienne de Geva, à l’est de la ville occupée de Safed, par un tir de roquettes de haute qualité à l’aube mardi.

Des tirs de roquettes et de haute qualité ont également touché une position d’artillerie près du site de Marj, en face de la localité frontalière de Markaba, et un rassemblement de forces de l’armée israélienne sur la colline de Kahil, à la périphérie est de la ville frontalière de Maroun al-Ras.

De plus, la résistance a ciblé avec un obus d’artillerie un rassemblement de soldats ennemis israéliens dans la zone de Khanouq, dans le village d’Aitaroun, par des.

Lundi, sur les 22 opérations anti israéliennes revendiquées ce jour-là par la Résistance islamique, il est question de tirs de deux drones d’attaque, à 18h30, contre la base de Tel Hashomer qui abrite le quartier général du commandement militaire au sud-est de Tel Aviv, située à environ 120 kilomètres de la frontière libano-palestinienne.

De même, un essaim de drones d’attaques ont visé lundi, à 22h00, la base de Tziporit, située à l’est de Haïfa à environ 35 kilomètres de la frontière libano-palestinienne, et ce pour la première fois.

L’infographie du lundi rend compte du ciblage de 5 bases militaires, 4 casernes et site militaire, de 4 colonies et villes israéliennes, d’un accrochage frontal, de 15 rassemblements de troupes, et d’une usine.

L’attaque la plus lointaine a visé la station des communications satellitaires affilée au département des communications et de défense cybernétique de l’armée d’occupation dans la vallée Ella dans le centre des territoires occupés. Elle est située à 160 km de la frontière avec le Liban. Des roquettes spéciales ont été utilisées dans cette frappe.

Les armes utilisées par la résistance ce jour-là sont les suivantes : 12 roquettes sol-sol, une mitrailleuse, 3 roquettes spéciales, 3 obus d’artillerie, 2 roquettes téléguidées et un projectile sol-air.

Source : Divers