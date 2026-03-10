Le CGRI à Trump : « C’est nous qui déciderons de la fin de la guerre ! »

Le général Ali Abdollahi, commandant du quartier général central Khatam al-Anbiya, a affirmé que l’Iran est celui qui « déterminera la fin de la guerre », ajoutant que « les équations de la région et sa situation future sont désormais entre les mains de nos forces armées. Les forces américaines ne mettront pas fin à la guerre ».

Le général Abdollahi a déclaré que « le régime criminel américain et l’entité sioniste tueuse d’enfants ont lancé, le 28 février 2026, une attaque lâche contre la République islamique d’Iran, en violation de toutes les lois internationales, entraînant le martyre du leader du pays ainsi que de plusieurs chefs et citoyens iraniens ».

Il a estimé que les circonstances ont changé et que les États-Unis et ‘Israël’ ne peuvent plus déclencher une guerre contre l’Iran et y mettre fin au moment de leur choix.

M.Abdollahi a souligné que le martyre du « leader cher à nos cœurs » est inacceptable, tout en rappelant que l’Iran n’a jamais été l’initiateur d’un conflit. Il a exigé que les États-Unis et ‘Israël’ expriment leurs regrets et cessent de menacer les pays d’Asie de l’ouest.

Par ailleurs, Abdollahi a prévenu qu’il ne permettrait pas l’expédition d’un « seul litre de pétrole » en provenance du Moyen-Orient si les attaques américano-israéliennes se poursuivaient. Cette menace a poussé le président Donald Trump à avertir que les États-Unis frapperaient l’Iran avec plus de force encore en cas de blocage des exportations d’énergie.

Trump prévoit une fin de guerre avant le délai de quatre semaines

Lundi, Donald Trump a affirmé que les États-Unis avaient infligé des dommages massifs aux forces aériennes et navales iraniennes. Il prévoit que l’agression se terminera avant le délai initialement fixé à quatre semaines, sans toutefois définir la forme que prendrait cette victoire.

Alors qu’Israël affirme que son objectif est de renverser le régime iranien et que les responsables américains disent vouloir détruire les capacités balistiques et nucléaires, Trump a déclaré que la guerre ne pourrait se terminer qu’avec l’établissement d’un « gouvernement iranien obéissant ».

Trump a prévenu que les frappes américaines s’intensifieraient radicalement si l’Iran tentait de bloquer le passage des pétroliers par le détroit d’Ormuz, par lequel transite un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole.

« Nous les frapperons si fort qu’il sera impossible pour eux, ou pour quiconque les aide, de récupérer cette région du monde », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Destruction du centre de communication israélien « Haella »

Sur le terrain, le CGRI a annoncé la destruction du centre de communications spatiales « Haella », situé au sud de Tel-Aviv (Sdot Micha).

Ce centre est considéré comme l’un des principaux points de liaison entre les bases aériennes et les avions de chasse de l’ennemi. Il a été ciblé et détruit par des drones suicides appartenant à la force aérospatiale des Gardiens de la révolution lors d’une opération spéciale.

Ce centre constituait l’infrastructure du système de communication du réseau de contrôle spatial des chasseurs de l’ennemi.

Images montrant le moment du lancement de missiles dotés d’ogives pesant une tonne, dans le cadre de la 33e vague de l’opération « Promesse tenue 4 », sous le slogan « Allégeance à toi Khamenei ».

Par ailleurs, des débris d’un missile à fragmentation iranien tombés dans le centre d’Israël ont causé d’importants dégâts.

Communiqué n°20 de l’armée de la République islamique d’Iran :

-Ciblage par des drones de l’armée de l’air iranienne de la raffinerie de pétrole et de gaz et des réservoirs de carburant à Haïfa

-Au cours des dernières heures, la raffinerie de pétrole et de gaz ainsi que les réservoirs de carburant de l’entité sioniste à Haïfa ont été la cible d’une attaque menée par des drones appartenant à l’armée de l’air iranienne.

-La bataille contre les criminels des USA et de l’entité sioniste tueuse d’enfants se poursuit jusqu’à la victoire finale du camp du Droit sur celui du Faux.