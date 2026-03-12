« Les USA ont déclenché la guerre contre l’Iran, mais ce sont les États du Golfe qui en paient le prix. » (Analystes du Golfe)

Des sources et analystes du Golfe ont indiqué à Reuters que la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran impose un lourd coût économique et militaire aux États du Golfe, dans un contexte de ressentiment croissant envers l’administration Trump.

Reuters a rapporté que des sources et des analystes du Golfe ont déclaré que les États-Unis ont peut-être déclenché une guerre contre l’Iran, mais que ce sont les États producteurs de pétrole du Golfe qui en paieront le prix.

L’agence a rapporté qu’en coulisses, le ressentiment grandit dans les capitales des États arabes du Golfe car ils ont été entraînés dans une guerre qu’ils n’ont ni déclenchée ni soutenue, mais dont ils paient désormais le prix sur les plans économique et militaire, selon trois sources régionales qui ont refusé d’être identifiées car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer publiquement.

Réévaluer la dépendance à l’égard de Washington

Selon les analystes, la guerre a incité les États du Golfe à réévaluer leur dépendance sécuritaire vis-à-vis de Washington et la possibilité d’inclure éventuellement Téhéran dans de nouveaux accords de sécurité régionaux, alors même que la confiance envers l’Iran s’est effondrée.

Le directeur du Centre de recherche du Golfe, Abdul Aziz Saqr, a déclaré que Washington n’a pas fourni de garanties à ses alliés régionaux ni assuré l’approvisionnement en pétrole et en gaz pendant la guerre, soulignant que le coût pour les économies des États du Golfe était « horrible ».

Il a ajouté que la guerre avait démontré les limites d’une dépendance exclusive aux garanties de sécurité extérieures, notamment celles des États-Unis, soulignant que les États du Golfe devaient renforcer leurs capacités de défense et se préparer aux crises futures.

Il a poursuivi : « Les puissances extérieures ont également tendance à prendre des décisions en fonction de leurs propres intérêts stratégiques plutôt que de ceux des États du Golfe. Par conséquent, ces derniers adopteront probablement une approche plus prudente et équilibrée dans leurs relations avec l’Iran et leurs principaux partenaires internationaux. »

Ressentiment envers Trump

Dans le même ordre d’idées, des sources proches des cercles gouvernementaux du Golfe affirment que le ressentiment envers Trump est profondément ancré dans la région, et beaucoup pensent qu’il a entraîné le Golfe dans une guerre largement façonnée par Israël, sans stratégie préétablie, de manière précipitée et sans tenir compte des conséquences politiques et économiques pour les alliés.

Selon une source du Golfe connaissant bien le processus décisionnel américain, les décisions clés étaient formulées par un petit cercle restreint autour de Trump, opérant en grande partie en dehors des circuits politiques américains traditionnels.

La source a ajouté : « Ce sont des hommes d’affaires et des négociateurs, pas des professionnels de la politique », soulignant que cette approche a rendu les partenaires du Golfe vulnérables aux conséquences des décisions de ce cercle.

Dans ce contexte, Reuters a cité un responsable du Golfe affirmant que certains États du Golfe réexaminent leurs investissements dans les fonds souverains afin de couvrir les pertes liées à la guerre avec l’Iran.

Il a ajouté que « cet examen pourrait inclure l’annulation d’engagements, la vente d’actifs et la réévaluation des accords de parrainage mondiaux. »

Source : Agence