Message des combattants de la Résistance au SG du Hezbollah Cheikh Naim Qassem : Nous sommes prêts à faire face à toute agression contre le Liban

Les moujahidines de la Résistance islamique du Liban ont adressé un message au Secrétaire général du Hezbollah, le Cheikh Naïm Qassem. Ce message a débuté par des salutations au martyr, le guide suprême de la révolution islamique l’ayatollah Sayyed Ali Khamenei, ainsi qu’aux fidèles martyrs, aux âmes des martyrs de la Résistance, aux blessés, aux combattants, à tous ceux qui se sont sacrifiés et à leurs familles .

Le message poursuit : « Depuis les lignes de front de la dignité, les lignes de front défendant la noble patrie, que la paix soit avec vous au milieu des salves de balles, du grondement des avions, du fracas des lance-roquettes, du grondement des canons et du cri de « Jamais ! ». Nous, notre Cheikh, sommes vos hommes inébranlables, des hommes de force qui avons tenu notre engagement envers Dieu, prêts à obéir à vos ordres et à accomplir vos promesses de constance, de sacrifice et de courage. »

Et d’ajouter : « Où que vous nous meniez, vous ne trouverez en nous que force, détermination et résilience face aux ennemis de Dieu, de la patrie et de l’humanité. »

Les moujahidines ont assuré « qu’ils poursuivront la lutte, animés par le désir de venger les martyrs et de défendre la dignité nationale, et qu’ils étaient pleinement préparés à faire face à toute agression contre le Liban et son peuple ».

Ils ont adressé leurs salutations « aux fiers et courageux résistants, aux héros des Brigades de la Résistance libanaise (Mouvement Amal) et aux membres de l’Armée libanaise envers qui nous misons sur leur foi nationale, forgée dans le sang et solidement ancrée par le serment, pour soutenir la résistance inébranlable sur le champ de bataille de l’honneur, du sacrifice et de la loyauté, face à la trahison sioniste et à son agression injuste et coupable contre le Liban et son peuple. »

