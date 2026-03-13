Reuters: Un conflit interne à la Maison-Blanche transparaît dans les déclarations de Trump

L’agence « Reuters » a révélé l’existence d’une lutte d’influence au sein de la Maison-Blanche affectant les messages publics du président américain Donald Trump concernant le cours de la guerre avec l’Iran, sur fond de débats houleux entre ses conseillers sur le moment et la manière de déclarer la « victoire », malgré l’élargissement du conflit au Moyen-Orient.

L’agence rapporte, selon un conseiller du président et d’autres sources proches des discussions, que certains responsables mettent en garde contre les retombées économiques de la guerre — notamment la hausse des prix du carburant —, tandis qu’une aile radicale au sein de l’administration presse Trump de poursuivre les opérations militaires contre Téhéran.

Reuters cite également une source informée affirmant que le président Trump a martelé, lors de discussions à huis clos, son refus d’un retrait prématuré, soulignant la nécessité d’« achever la mission ».

La source ajoute que certains adjoints lui ont conseillé de mettre fin au conflit d’une manière qui puisse être présentée comme une victoire, même si la plupart des dirigeants en Iran survivaient.

Des sources proches indiquent que des conseillers économiques de l’administration, dont des responsables du Trésor et du Conseil économique national, ont averti que l’envolée des prix du pétrole et de l’essence résultant de la guerre pourrait entraîner un déclin du soutien populaire aux États-Unis.

Parallèlement, des conseillers politiques de la Maison-Blanche — parmi lesquels la cheffe de cabinet Susie Wiles et son adjoint James Blair — ont exprimé des craintes similaires concernant les conséquences politiques de la hausse du carburant, préconisant de restreindre la définition de la « victoire » et d’insister sur le fait que l’opération militaire est limitée et proche de son terme.

En revanche, des figures républicaines de premier plan poussent à l’escalade militaire contre l’Iran, notamment les sénateurs Lindsey Graham et Tom Cotton, ainsi que le commentateur médiatique Mark Levin.

Ces derniers estiment que Washington doit maintenir la pression militaire pour empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire et répondre avec force à toute attaque visant les forces ou les intérêts américains dans la région.

En réaction au rapport de Reuters, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a nié la véracité de ces informations, les qualifiant de « rumeurs et spéculations provenant de sources anonymes qui n’ont assisté à aucune discussion avec le président Trump ».

Elle a affirmé dans un communiqué que Trump écoute des opinions diverses avant de trancher, tout en soulignant que « le Président est le seul décideur final », ajoutant que son équipe est « pleinement concentrée sur la réalisation des objectifs de l’opération Épopée de la Colère ».