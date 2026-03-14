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    Ansarullah : La décision de soutenir l’Iran au Yémen a été prise… Notre participation n’est qu’une question de temps

      A Sanaa, une manifestation pour la Journée d'al-Qods
      Rédaction du site

      Mohammed al-Bukhaiti, membre du bureau politique du mouvement Ansarullah, a déclaré à la chaine de télévision libanaise d’information Al-Mayadeen qu’il existe une coordination totale entre les pays de l’axe de la résistance, y compris le Yémen.

      Il a ajouté que la décision de soutenir l’Iran au Yémen a été prise, soulignant qu’ils surveillent la situation et qu’ils sont prêts à intervenir, comme l’a indiqué le chef d’Ansarullah, Sayyed Abdul-Malik al-Houthi, notant que la participation du Yémen n’est « qu’une question de temps » et qu’« il y a également une coordination totale à cet égard »

      Dans un discours précédent, sayyed Al-Houthi s’est adressé à l’Iran en déclarant : « Nous avons la main sur la gâchette et nous sommes prêts à intervenir si nécessaire. »

      Des marches populaires rassemblant des millions de personnes ont également eu lieu vendredi sur les places et dans les villes yéménites, en commémoration de la Journée internationale d’al-Qods, affirmant le soutien total du Yémen à la République islamique d’Iran et saluant ses frappes dévastatrices contre les ennemis.

      Dans le communiqué, un fort soutien a été adressé au Hezbollah, « qui a ramené l’ennemi à la case départ avec une détermination et une constance inébranlables, plongeant l’occupation dans une spirale d’un destin inconnu ».

      Le texte a salué la résistance en Irak, qui « frappe les ennemis parmi les Américains occupants pour se défendre et défendre leur nation »

      Source : Médias

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