Iran: toutes les infrastructures de la région seront réduites en cendres, si …5 avions ravitailleurs de l’US Air Force en Arabie et le C-RAM de l’ambassade US à Bagdad touchés

Le Porte-parole du QG Khatam al-Anbiya, Ibrahim Zoulfaqari, a de nouveau prévenu « le régime américain agresseur et vaincu » : « En réponse aux menaces du président américain agresseur et terroriste, nous affirmons qu’en cas d’agression contre les infrastructures pétrolières, économiques ou énergétiques de la République islamique d’Iran, et comme nous l’avons déjà prévenu, toutes les infrastructures de la région appartenant à des compagnies pétrolières ayant des parts américaines ou collaborant avec les États-Unis seront détruites et réduites en cendres ».

WSJ: 5 avions ravitailleurs de l’US Air Force touchés en Arabie saoudite

Entre-temps, le quotidien US Wall Street Journal, citant deux responsables américains, a rapporté que cinq avions de ravitaillement de l’US Air Force ont été touchés et endommagés au sol à la base aérienne Prince Sultan, en Arabie saoudite.

Selon ces responsables, les avions ravitailleurs ont été atteints lors d’une frappe de missiles iraniens ayant ciblé la base saoudienne ces derniers jours.

Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a pour sa part refusé tout commentaire.

L’un des responsables a précisé que les appareils sont endommagés mais n’ont pas été totalement détruits, et que des réparations sont en cours. Aucun décès n’a été enregistré lors de ces frappes.

L’ambassade des USA à Bagdad visée par une attaque ciblant son système de défense aérienne

En outre, l’Iran a frappé le radar du système de défense aérienne C-RAM de l’ambassade américaine à Bagdad.