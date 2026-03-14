Un responsable de la Maison Blanche : « Nous devons proclamer la victoire et nous retirer de la guerre contre l’Iran »

Conseiller de la Maison Blanche pour les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle, David Sacks

Le conseiller de la Maison Blanche pour les crypto-monnaies et l’intelligence artificielle, David Sacks, a déclaré que les États-Unis devraient « proclamer la victoire et se retirer » de leur guerre avec l’Iran.

Il s’agit d’une position rare de la part d’une figure de proue de l’administration du président américain Donald Trump appelant à une sortie du conflit.

Sacks a déclaré vendredi lors de sa participation à un podcast : « C’est le moment opportun pour proclamer la victoire et se retirer ».

Il a ajouté que les États-Unis ont affaibli les capacités militaires iraniennes, estimant que « nous devons essayer de trouver une issue ».

Et de poursuivre: « Si l’escalade ne mène à aucun résultat positif, nous devons envisager un moyen de désescalade. Et je pense que la désescalade implique de parvenir à une sorte d’accord de cessez-le-feu ou à un règlement négocié avec l’Iran. »