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    13 jours d’agression israélienne contre le Liban: Les raids se poursuivent contre les civils. L’armée rouvre la route d’Al-Khardali

      Rédaction du site

      L’agression sioniste contre le Liban se poursuit pour le 13e jour consécutif, ciblant les infrastructures, les populations, les civils, les enfants et les personnes âgées.

      Dans ce contexte, le correspondant d’Al-Manar rapporte : « Ce matin, un drone a mené un raid sur un appartement situé dans un immeuble de plusieurs étages sur l’avenue Nabih Berri, dans la ville de Saïda, provoquant un incendie dans l’habitation. »

      Notre correspondant dans la région d’Iqlim al-Touffah rapporte également que l’aviation ennemie a bombardé les hauteurs de la localité de Sojod, au Sud-Liban, ainsi que les périphéries d’Arab Salim et de Jabal al-Rafi’.

      Le raid israélien a provoqué un cratère béant au milieu de la route d’Al-Khardali, qui relie Nabatiyeh à Marjayoun, entraînant la coupure de la route pendant un certain temps avant que l’armée libanaise ne parvienne à la rouvrir.

      L’armée de l’ennemi israélien a en outre adressé une nouvelle menace aux habitants de la Banlieue Sud, et plus particulièrement aux résidents de Haret Hreik, Ghobeiri, Laylaki, Hadath, Bourj al-Barajneh, Tahouitet al-Ghadir et Chyah.

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      CGRI: Le passage des pétroliers et des navires commerciaux des agresseurs et de leurs alliés par le détroit demeure interdit. En cas de mouvement ou de passage, ils seront pris pour cibles.

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      CGRI: Le détroit d’Ormuz est sous le contrôle intelligent et total des forces navales des Gardiens de la Révolution.

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      CGRI: Les bases des terroristes américains dans la région subissent des frappes intensives de missiles et de drones menées par nos forces navales.

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