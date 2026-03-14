13 jours d’agression israélienne contre le Liban: Les raids se poursuivent contre les civils. L’armée rouvre la route d’Al-Khardali

L’agression sioniste contre le Liban se poursuit pour le 13e jour consécutif, ciblant les infrastructures, les populations, les civils, les enfants et les personnes âgées.

Dans ce contexte, le correspondant d’Al-Manar rapporte : « Ce matin, un drone a mené un raid sur un appartement situé dans un immeuble de plusieurs étages sur l’avenue Nabih Berri, dans la ville de Saïda, provoquant un incendie dans l’habitation. »

Notre correspondant dans la région d’Iqlim al-Touffah rapporte également que l’aviation ennemie a bombardé les hauteurs de la localité de Sojod, au Sud-Liban, ainsi que les périphéries d’Arab Salim et de Jabal al-Rafi’.

Le raid israélien a provoqué un cratère béant au milieu de la route d’Al-Khardali, qui relie Nabatiyeh à Marjayoun, entraînant la coupure de la route pendant un certain temps avant que l’armée libanaise ne parvienne à la rouvrir.

L’armée de l’ennemi israélien a en outre adressé une nouvelle menace aux habitants de la Banlieue Sud, et plus particulièrement aux résidents de Haret Hreik, Ghobeiri, Laylaki, Hadath, Bourj al-Barajneh, Tahouitet al-Ghadir et Chyah.