Guerre au Moyen-Orient : 600 millions de dollars perdus par jour, Dubaï brade ses palaces

La guerre qui s’est déclenchée au Moyen-Orient le 28 février dernier a des conséquences immédiates et mesurables sur l’une des destinations touristiques les plus prisées de la région : Dubaï. Les réservations pour l’émirat sont en chute libre depuis le début du conflit et les hôtels les plus luxueux du monde se retrouvent à brader leurs chambres pour tenter de maintenir un minimum de remplissage.

Le trafic aérien est fortement perturbé et les explosions entendues sur place, comme des journalistes de l’AFP ont pu le constater, suffisent à décourager les vacanciers. Dubaï, qui avait fait de la sécurité l’un de ses arguments commerciaux les plus solides, se retrouve soudainement privée de ce capital réputationnel.

Des palaces qui cassent les prix

La réponse des établissements hôteliers est immédiate : les promotions se multiplient à une vitesse inhabituelle pour des adresses qui, en temps normal, n’ont aucun mal à afficher complet. Le groupe Jumeirah, qui exploite notamment le Jumeirah Beach Hotel et le célèbre Burj Al Arab, propose désormais des réductions allant jusqu’à 30% ou deux soins spa pour le prix d’un. Le Shangri-La d’Abou Dhabi consent lui aussi jusqu’à 15% de réduction sur ses offres de restauration.

Ces gestes commerciaux, pour spectaculaires qu’ils soient, ne doivent pas faire illusion. Le Burj Al Arab affiche toujours sa nuit la moins chère à 905 dollars en mars, soit environ 840 euros, un tarif qui grimpe à 1514 dollars en avril, soit près de 1400 euros. La notion de «prix bradé» reste donc très relative dans ces établissements d’exception.

D’autres adresses ont davantage revu leurs prétentions à la baisse. Le Five Palm Jumeirah Hotel propose désormais la nuit à partir de 250 euros, contre 396 euros en temps normal. Au Dubaï Downtown, la nuit est passée de 320 euros à 198 euros. Sur Airbnb, certains appartements de trois chambres affichent des tarifs inférieurs de 40 euros à leurs prix habituels et des locations peuvent se trouver autour de 30 euros.

«Les prix des hôtels à Dubaï s’effondrent ! 5 chambres près du Burj Khalifa pour seulement 65 dollars».

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Les prix des hôtels à Dubaï s’effondrent !



5 chambres près du Burj Khalifa pour seulement 65 $ (F) pic.twitter.com/viFY1aiVKc — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) March 12, 2026

Ce message, relayé sur les réseaux sociaux mi-mars, résume à lui seul le renversement de situation que traverse l’émirat. Un site dédié, baptisé Hotel Drops Dubai, s’est même créé pour suivre en temps réel l’évolution des tarifs des hôtels quatre et cinq étoiles de la ville. Selon ses estimations, certains établissements afficheraient des réductions proches de 80%.

Un coût touristique colossal pour toute la région

L’impact dépasse largement Dubaï. Selon le World Travel & Tourism Council, le conflit avec l’Iran coûterait au Moyen-Orient au moins 600 millions de dollars par jour en dépenses touristiques internationales. Ce chiffre illustre l’ampleur des perturbations économiques engendrées par le conflit, bien au-delà des seules considérations militaires ou diplomatiques.

Pour les voyageurs en quête d’opportunités, les prix actuels peuvent sembler attrayants. Mais la perturbation du trafic aérien et le contexte sécuritaire incertain rendent la perspective d’un séjour à Dubaï peu engageante, même à tarif réduit. C’est précisément ce paradoxe que vivent les professionnels du tourisme dans l’émirat : baisser les prix ne suffit pas à convaincre lorsque c’est la sécurité elle-même qui est en question.

Par Mickaël Lelièvre

Source : Géopolitique Profonde