Le CGRI frappe le centre de l’entité sioniste, des centres de regroupement US à Erbil et au Koweït et menace Netanyahu

Incendie de véhicules de colons et d'un bâtiment adjacent au centre de la Palestine occupée, suite au dernier pilonnage de missiles iraniens.

Les Gardiens de la Révolution islamique en Iran (CGRI) ont annoncé l’exécution de la 52ème vague de l’opération « Promesse tenue 4 », ciblant les profondeurs des territoires occupés et des bases militaires américaines dans la région, dans le cadre d’une riposte large et coordonnée.

Des colonnes de fumée s’élevait à Tel-Aviv, au centre de la Palestine occupée, suite aux tirs de missiles iraniens.

« C’est incroyable… Des lambeaux de corps partout, et aucun missile n’est intercepté. Netanyahou a signé l’acte de décès d’Israël… Qui nous protège d’Israël maintenant ? », a écrit un colon israélien.

Menace contre Netanyahu

Le communiqué conclut sur une menace virulente : « Si le criminel et tueur d’enfants Netanyahu est toujours en vie, nous continuerons à le traquer jusqu’à ce qu’il reçoive son châtiment », signalant la poursuite des opérations jusqu’à l’atteinte complète des objectifs de dissuasion.

Ce dimanche à l’aube, une série de violentes explosions a secoué le centre de la Palestine occupée et la zone du « Grand Tel-Aviv », suite à une large vague de missiles iraniens visant le cœur de l’entité israélienne, provoquant des incendies et un état de panique et de confusion parmi les colons.

Les regroupements US frappés

Le communiqué du CGRI confirme en outre la destruction de centres de regroupement des forces américaines sur la base d’Al-Harir à Erbil, ainsi que sur les bases Ali Al-Salem et Arifjan au Koweït.

Le texte souligne que ce cycle constitue la « vengeance sanglante » pour les martyrs des zones industrielles tombés lors d’agressions terroristes sionistes-américaines.

Peu de temps auparavant, le CGRI avait mené la 51ème vague de la même opération, ciblant la base d’Al-Kharj en Arabie saoudite contre les forces de l’armée américaine.

Le CGRI prévient les usines américaines dans la région

Il convient de noter que le CGRI a averti qu’il commencera à cibler les usines américaines dans la région, signalant que leurs drones traquent les cachettes des soldats américains.

Dans un communiqué, le CGRI a déclaré que « durant les dernières 48 heures, l’ennemi a visé des usines civiles dans le pays, entraînant le martyre d’un certain nombre de chers ouvriers de la production », précisant que « l’ennemi américano-sioniste, vaincu face aux combattants et aux forces armées, a eu recours à l’attaque des industries civiles ».

En conséquence, le communiqué a averti « le régime américain vaincu de la nécessité d’évacuer tous les sièges des industries américaines dans la région », appelant « les habitants des zones entourant les usines dans lesquelles les Américains détiennent des parts à les évacuer afin qu’aucun mal ne leur soit fait ».