Trump aux émeutiers en Iran : « L’aide est en route ». « Israël » en état d’alerte. L’Iran est « prêt »

Donald Trump a incité mardi les émeutiers en Iran à poursuivre leurs agressions jusqu’à « renverser le pouvoir », en promettant sur son réseau Truth Social que « l’aide était en route », sans plus de précisions.

« Patriotes iraniens, CONTINUEZ A MANIFESTER – PRENEZ LE CONTROLE DE VOS INSTITUTIONS!!! » a écrit le président américain, arguant avoir « annulé toutes les réunions avec des responsables iraniens tant que les meurtres insensés de manifestants ne s’arrêtaient pas. »

La veille, il avait annoncé frapper de 25% de droits de douane tout pays commerçant avec l’Iran.

Le président américain a plusieurs fois menacé la République islamique de « frapper très fort en cas de répression sanglante », mais n’est pas passé à l’acte.

Lors d’une intervention ce mardi soir , il a déclaré « ne pas avoir encore obtenu de chiffres exacts sur les manifestants tués en Iran ».

Il a refusé d’expliquer aux journalistes ce qu’il entendait par l’expression « de l’aide en route », leur laissant le soin de l’interpréter. « À vous de le deviner », a ajouté Trump en réponse à une question sur le sujet.

« Les assassins, toi et Netanyahu »

Le secrétaire du Conseil de sécurité nationale Ali Larijani a répondu aux menaces de Trump lorsqu’il a dit aux Iraniens « retenez les noms des assassins » en lui disant : « Les noms des plus importants assassins du peuple iranien sont 1-Trump. 2-Netanyahu ».

Le ministre de la Défense a déclaré : « Nous allons riposter à toute agression et nous ne permettons à personne de nous menacer. Toutes les bases américaines et tous les Etats qui facilitent l’action de Washington dans la région seront une cible légitime pour nous en cas d’agression contre nous ».

Le commandant de la force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution (CGRI) a assuré : « Nous riposterons immédiatement à toute offensive ».

« Les forces aérospatiales répondront avec force et détermination à toute agression contre le peuple iranien », a affirmé le général Majid Moussawi.

Il a ajouté que la production de missiles et la capacité opérationnelle globale des forces aérospatiales ont augmenté par rapport à la période précédant la guerre des douze jours.

Araghchi : nous sommes prêts

Mardi, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a affirmé sur la chaine qatarie Al Jazeera: « Nous sommes préparés pour toute éventualité et nous espérons que Washington fera un choix guidé par la sagesse. Peu importe quelle option ils choisiront, nous y sommes prêts »,

Il a ajouté que la décision de couper l’internet avait été prise en raison « d’opérations terroristes » dont « les ordres venaient de l’étranger ».

« Plus de deux années de génocide à Gaza, qui ont coûté la vie à 70 000 Palestiniens, n’ont pas incité le Parlement européen à prendre de véritables mesures contre Israël. En revanche, quelques jours d’émeutes violentes en Iran suffisent pour que le Parlement européen interdise de facto l’accès à nos diplomates. Les gens ne sont pas dupes ; ils voient de leurs propres yeux ce qui se passe. L’Iran ne cherche pas l’hostilité de l’Union européenne, mais il ripostera à toute restriction qui lui sera imposée », a-t-il fait remarquer.

« Israël » en état d’alerte

En même temps, les spéculations médiatiques vont bon train sur une frappe contre l’Iran.

Le WSJ a écrit que « Trump penche pour assener des frappes à l’Iran ».

Le NYT citant un responsable américain a écrit : « Le Pentagone propose à Trump un éventail d’options plus large pour frapper l’Iran que ce qui avait été rapporté précédemment ; parmi les cibles potentielles figure le programme nucléaire iranien. »

Des médias israéliens rapportent que « des estimations en Israël avancent que Trump planifierait une frappe contre l’Iran, ce qui a déclenché un état d’alerte au sein de l’armée de l’air et des services de renseignement en prévision d’une riposte iranienne. »

Selon le média israélien i24, des ministres du gouvernement discutent des plans opérationnels d’une éventuelle attaque contre l’Iran, en pleine coordination avec l’administration Trump.

La Chaîne 12 israélienne a fait état « d’un état d’alerte maximale en Israël, des évaluations indiquant une opération américaine imminente contre l’Iran. » ajoutant que « la frappe américaine contre l’Iran est plus proche que jamais ».

Il est aussi question que plusieurs dizaines de systèmes antiaériens Dôme de fer ont été déployés en « Israël ».

Les médias israéliens ont aussi rendu compte que l’état d’urgence a été élevé dans les hôpitaux israéliens.

« Révolution colorée »

Le Canada, Taïwan, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Inde, la New Zélande, le Japon, l’Irlande, la France, l’Australie, la Suède et la Chine ont demandé à leurs ressortissants de quitter l’Iran le plus vite possible.

L’Arabie saoudite, le Qatar et Oman ont informé la Maison Blanche que toute tentative de renverser le pouvoir iranien risque d’ébranler les marchés de pétrole ce qui aurait des répercussions sur l’économie américaine, a rapporté les WSJ.

Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné les menaces de Washington de frapper l’Iran les qualifiant d’« inacceptables. « Des forces extérieures hostiles à l’Iran tentent de détruire l’État iranien en utilisant les méthodes de la révolution colorée », a-t-il ajouté.

109 membres des forces de l’ordre tués

Depuis fin décembre 2025, des émeutiers qualifiés de « terroristes » par Téhéran ont confisqué des manifestations qui avaient été organisées spontanément pour protester contre la chute de la monnaie nationale et la cherté de la vie qui en découle pour lancer des attaques contre les biens publics et privés dans plusieurs provinces iraniennes.

Une vingtaine de mosquées et sites religieux dans le pays ont été incendiés ou vandalisés, ainsi que des dizaines de bus de transport public, et de commerces durant ces derniers jours.

La télévision iranienne a montré les images du bazar de Rasht au nord de l’Iran qui a été incendié.

Images d’attaques des émeutiers dans la ville sainte de Machhad au nord-est du pays.

D’autres images montrent comment les émeutiers terrorisent les conducteurs des voitures dans une autoroute de la capitale.

Les émeutiers ont tué des dizaines de personnes dont des membres des forces de l’ordre. 109 membres des forces de l’ordre sont tombés en martyrs, rapportent des médias iraniens selon lesquels le chiffre des émeutiers tués s’élève à 192.

Selon les médecins légistes, un grand nombre des martyrs ont été poignardés, ce qui montre que leurs assassins ont été entraînés pour cela, a indiqué le commandant de la police iranienne.

Les médias occidentaux avancent les chiffres d’ONG lesquelles qui donnent des chiffres aléatoires sur les victimes allant de plusieurs centaines à plusieurs milliers. Tandis que les images des agressions perpétrées par les émeutiers sont ignorées.

Plus d’émeutes à Téhéran

Des millions d’Iraniens ont participé ces derniers jours aux obsèques réalisées dans plusieurs gouvernorats du pays pour exprimer leur soutien au pouvoir iranien et exiger des punir les émeutiers.

Les journaux faisaient leur Une sur les rassemblements massifs de lundi organisés à l’appel du pouvoir, le quotidien ultraconservateur Kayhan titrant sur « l’humiliation historique » infligée selon lui à l’Amérique et d’Israël.

Dans la capitale, les forces de sécurité étaient moins visibles aux principaux carrefours de la ville qu’en fin de semaine dernière, au plus fort des émeutes.

Le correspondant d’al-Jazeera en Iran a fait remarquer ce mardi qu’il n’y a plus d’émeutes dans la capitale.

Selon l’agence Irib, « hier et aujourd’hui, grâce à la surveillance des services de renseignement, une opération de sécurité a été lancée contre des dizaines de cellules terroristes opérant dans la capitale, Téhéran ».

90% d’accès à Starlink coupé

L’Iran a coupé le 8 janvier les accès à internet pour empêcher les émeutiers de communiquer entre eux ou avec leurs commanditaires à l’étranger. Le commandement cybernétique iranien a déclaré avoir réussi à couper 90 % de l’accès au réseau Starlink grâce à la cyberguerre.

Le ministère iranien du Renseignement a déclaré mardi avoir saisi une importante cargaison de matériel électronique sophistiqué, introduite clandestinement dans le pays « en provenance de pays voisins dans le but de soutenir les troubles ».

Cette cargaison comprend 100 récepteurs longue portée, 50 amplificateurs de signal pour stations de base (BTS), 743 modems 5G de différentes marques et 799 téléphones mobiles de nouvelle génération. « Ce matériel était destiné à être distribué dans les provinces touchées par les troubles », a déclaré le ministère.

Il a ajouté que « des mercenaires et des cellules terroristes cherchaient à accéder à Internet et aux réseaux de téléphonie mobile dans les zones non couvertes, et à utiliser ces connexions à des fins d’espionnage dans les secteurs militaire, sécuritaire et industriel, ainsi que pour diriger et coordonner des opérations de sabotage sur des sites sensibles à travers le pays. »

Le ministère iranien du Renseignement a pour sa part annoncé la saisie de 273 armes, dont des pistolets et des Winchester, dissimulées dans un camion de transport indiquant que 3 personnes ont été arrêtées.

Réduction des impôts

Ce mardi, le ministère iranien de l’Économie a annoncé d’importantes réductions d’impôts sur les biens de consommation, dans le cadre des réformes économiques et fiscales mises en œuvre par le gouvernement pour soutenir les entreprises et alléger la charge fiscale des petits entrepreneurs.

Le ministère a déclaré qu’« environ 90 % des biens sont désormais exonérés de taxes », une mesure visant à « renforcer la stabilité économique et à encourager le travail et la production ».

Il a précisé que « 98 % des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions de tomans ont bénéficié d’un calcul simplifié et réduit de leurs impôts », tandis que les taxes plus élevées ne concernent que « 2 % des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse ce seuil ».