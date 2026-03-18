Le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme des États-Unis démissionne en raison de la guerre contre l’Iran

Joseph Kent, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme des États-Unis, a annoncé sa démission mardi, invoquant son opposition à une guerre contre l’Iran.

Kent a déclaré sur son compte X qu’après « longue réflexion, j’ai décidé de démissionner de mon poste avec effet immédiat. Je ne peux en conscience soutenir la guerre en cours en Iran.»

Il a ajouté que « l’Iran n’a jamais représenté une menace directe pour les États-Unis », soulignant que « Washington a déclenché cette guerre sous la pression d’Israël et de ses puissants groupes de pression américains ».

Kent à Trump : « Ne répétez pas l’erreur irakienne en Iran. » S’adressant ensuite au président américain Donald Trump, il a poursuivi : « J’ai soutenu votre politique étrangère, qui considérait les guerres au Moyen-Orient comme un piège ayant coûté la vie à nos héros et épuisé nos ressources. Vous avez été le plus résolu à utiliser la force sans nous entraîner dans des conflits sans fin.»

Il a ajouté : « Des personnalités britanniques et des médias mènent une campagne de désinformation qui a sapé le slogan L’Amérique d’abord et vous a trompés avec l’illusion d’une victoire rapide et d’une menace iranienne imminente – les mêmes mensonges sionistes qui nous ont entraînés dans le désastre irakien.»

Il a poursuivi : « Je suis un soldat qui a combattu onze fois et le mari d’une femme tuée ou portée disparue dans une guerre fabriquée par Israël. En toute conscience, je ne peux cautionner l’envoi d’une nouvelle génération à la mort dans une guerre qui ne sert ni notre peuple ni ne justifie nos sacrifices. Nous ne pouvons pas répéter cette erreur catastrophique. »

Il a conclu : « Je prie sincèrement pour que vous réfléchissiez profondément à la nature de nos actions actuelles en Iran et aux intérêts que nous poursuivons. L’heure est venue de prendre des décisions courageuses. Vous avez aujourd’hui une occasion historique de renverser la tendance et de tracer une nouvelle voie qui préserve la grandeur de notre nation, ou de nous laisser sombrer davantage dans une spirale d’effondrement et de chaos total. Vous avez le pouvoir de décision final. »

Joseph Kent : Des forces d’élite au cœur des divisions de sécurité américaines

Cette démission, selon les médias américains, jette le discrédit sur les justifications de l’agression américaine auprès de l’opinion publique, tant nationale qu’internationale.

Joseph Kent est considéré comme l’une des figures militaires et du renseignement les plus controversées des États-Unis. Ancien officier des Bérets verts, il a mené une longue carrière au sein de l’armée américaine et de la CIA.

Il convient de noter que Kent a participé à onze missions de combat à l’étranger et a perdu son épouse, Shannon Kent (membre du renseignement naval), en Syrie en 2019, un événement qui a marqué un tournant dans sa vision des guerres étrangères, qu’il qualifie de « fabriquées de toutes pièces ».

Il est également connu pour être un allié fidèle de Trump et un fervent partisan du slogan L’Amérique d’abord. Il s’est imposé comme une voix importante soutenant l’idéologie d’extrême droite et s’est activement impliqué dans la contestation des résultats des élections de 2020, notamment en soutenant la politique militaire et de renseignement de Trump.

Malgré son passé militaire, Kent a adopté une position résolument anti-américaine à l’égard des interventions militaires américaines au Moyen-Orient, les considérant comme un « piège » destiné à épuiser les ressources et les vies américaines au profit de puissances étrangères, principalement « Israël ».

Auparavant, David Sachs, conseiller de la Maison Blanche pour les cryptomonnaies et l’intelligence artificielle, a déclaré que les États-Unis devraient « déclarer la victoire et se retirer » de la guerre contre l’Iran – une déclaration rare de la part d’un haut responsable de l’administration Trump.

Source : Médias