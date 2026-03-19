La directrice du renseignement national américain contredit Trump : l’Iran n’a pas enrichi d’uranium depuis 2025

Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national américain, a affirmé que l’Iran « n’a entrepris aucune démarche pour reconstituer ses capacités d’enrichissement d’uranium depuis la guerre qui a éclaté en juin 2025 », déclenchée par « Israël » et durant laquelle les États-Unis ont bombardé des installations nucléaires.

Lors de son audition devant le Sénat américain, Mme Gabbard a expliqué que « l’opération Midnight Hammer a détruit le programme nucléaire iranien », ajoutant : « Aucun effort n’a été déployé depuis lors pour tenter de reconstituer leurs capacités d’enrichissement.»

Elle a indiqué que les entrées des installations nucléaires souterraines bombardées « ont été scellées avec de la terre et cimentées.»

Cette déclaration contredit les propos du président américain Donald Trump, qui a prétendu que « la guerre est nécessaire pour empêcher Téhéran de développer l’arme nucléaire » et que « la dernière et meilleure opportunité » d’y parvenir, selon lui, « devait être saisie ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a confirmé, concernant les installations endommagées, que « les procédures habituelles ne peuvent être mises en œuvre en raison de l’absence de mécanisme spécifique et des impératifs de sûreté et de sécurité ».

Il a également souligné que « le droit de l’Iran à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire est un droit inhérent et indivisible », ajoutant qu’« aucune pression ni prise de position politique ne saurait porter atteinte à ce droit ».

Source : Médias