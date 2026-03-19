70% des Français contre une intervention de leur pays dans la guerre contre l’Iran

Un sondage réalisé par l’Institut Elabe pour une chaîne de télévision française, dont les résultats ont été publiés mercredi, révèle qu’une majorité de Français sont de plus en plus préoccupés par l’évolution de la situation au Moyen-Orient, dans un contexte d’escalade du conflit avec l’Iran.

Le sondage indique que 70 % des Français s’opposent à toute intervention militaire de leur pays dans ce conflit, une hausse significative par rapport au début du mois de mars.

Environ un quart des personnes interrogées privilégient une intervention limitée ciblant les installations iraniennes qui menacent les intérêts français et européens, tandis que seulement 5 % sont favorables à une intervention directe.

Les résultats montrent également que 81 % des Français sont inquiets de la situation, dont 32 % se disent extrêmement préoccupés.

Près de la moitié des personnes interrogées ont une opinion négative des attaques lancées par les États-Unis et Israël, et un quart les jugent très graves.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi que la France ne céderait pas aux pressions du président américain Donald Trump pour participer aux opérations militaires visant à rouvrir le détroit d’Ormuz.

M. Macron a déclaré sans équivoque : « Nous ne sommes pas partie prenante au conflit et nous ne participerons pas aux opérations de réouverture du détroit d’Ormuz dans les circonstances actuelles », ajoutant que Paris pourrait se limiter à l’escorte de navires une fois la situation apaisée.

Il avait déclaré le 9 mars vouloir envoyer deux frégates en mer Rouge dans « une mission défensive destinée à ouvrir le détroit d’Ormuz ».

Source : Médias