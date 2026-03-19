Après l’attaque américano-israélienne contre South Pars, l’Iran lance un avertissement à l’Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis

La télévision d’État iranienne a émis un avertissement exhortant à l’évacuation des résidents et des employés de certaines installations pétrolières en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis.

L’avertissement visait spécifiquement, selon les cartes, le complexe pétrochimique de Jubail et la raffinerie SAMREF en Arabie saoudite.

Il concernait également le champ gazier d’Al Hosn aux Émirats arabes unis.

Au Qatar, l’Iran a alerté la raffinerie de Ras Laffan, le complexe pétrochimique et la société Mesaieed Petrochemical Holding Company.

Cette annonce fait suite à celle du président américain Donald Trump, selon laquelle les États-Unis auraient détruit des « cibles militaires » sur l’île de Kharg, un important centre pétrolier iranien et terminal d’exportation pour environ 90 % des exportations de pétrole iranien.

Quartier général de Khatam al-Anbiya : Réponse ferme à toute agression contre les installations énergétiques iraniennes

Le quartier général central de Khatam al-Anbiya a averti que « toute attaque américano-israélienne visant les infrastructures énergétiques, gazières et économiques iraniennes se verrait opposer une riposte forte et directe à l’auteur de l’agression, précisant avoir déjà mis en garde contre ce scénario ».

Le quartier général a souligné que « cibler les infrastructures du pays agresseur est un droit légitime », affirmant que la réponse « sera ferme et surviendra dès que possible ».

Le communiqué menace : « Les ennemis doivent s’attendre à une riposte vigoureuse des forces iraniennes » en cas d’attaque de ce type.

Cette déclaration fait suite à une attaque israélo-américaine menée mercredi contre des installations pétrolières du champ de South Pars et de la région d’Asaluyeh, en Iran, selon l’agence de presse Tasnim, qui indique que des installations pétrochimiques du champ de South Pars figuraient parmi les cibles.

Le porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, a annoncé le lancement, ces dernières heures, de plusieurs vagues de l’opération Promesse Tenue 4 , poursuivant ainsi les puissantes opérations des forces armées iraniennes.

Vague 62

Selon Zolfaghari, la vague 62 a ciblé toutes les bases américaines de la région, ainsi que des points de rassemblement militaire et des centres de soutien au combat de l’occupation israélienne, à l’aide de missiles Qadr à têtes multiples, ainsi que de missiles Khaibar Shekan, Emad et Haj Qassem.

Des centres situés à Acre, Haïfa, Tel Aviv et Beersheba ont été détruits par de puissants missiles, suite à la défaillance des systèmes de défense très sophistiqués « d’Israël » et des États-Unis. Aucune sirène d’alerte n’a été déclenchée, comme l’a confirmé Zolfaghari.

Il a confirmé que « l’armée iranienne a lancé aujourd’hui, à l’aube, une série d’attaques de drones visant les sites de ravitaillement stratégiques des forces d’occupation israéliennes à l’aéroport Ben Gourion ».

61e vague

Il a rappelé que « lors de la 61e vague de l’opération Promesse Tenue 4 , Tel-Aviv a été bombardée par des missiles Khorramshahr-4 et Qadr à têtes multiples, ainsi que par des missiles Emad et Kheibar Shekan ».

Au cours de cette opération rapide et intense, les missiles Khorramshahr-4 et Qadr ont atteint avec succès plus de 100 cibles militaires et sécuritaires en profondeur dans les territoires occupés, sans être interceptés, en raison de l’effondrement du système de défense aérienne multicouche et très sophistiqué de l’entité d’occupation.

Selon les informations recueillies sur le terrain, et suite à cette attaque éclair menée par la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), des coupures de courant ont été signalées dans certains quartiers de Tel-Aviv, rendant plus difficile pour les forces intérieures de contrôler la situation et de porter secours.

Les pertes israéliennes initiales lors de cette attaque sont estimées à plus de 230 morts et blessés.

Vague 60

La 60e vague de l’opération Promesse 4 a été menée en ciblant les centres d’attaques contre l’Iran sur les bases régionales américaines et dans les territoires occupés, dans le cadre d’une opération complexe et efficace.

Lors de cette opération de missiles et de drones, les bases militaires américaines d’Azraq, d’Al Udeid, d’Al Dhafra, d’Ali Al Salem et d’Al Kharj ont été visées par des systèmes à propergol solide et liquide à longue et moyenne portée, tels que les Emad, Qiam, Zulfiqar et Dezful, ainsi que par des missiles de croisière et des drones suicides.

Le centre de ravitaillement en vol et de soutien d’Ashdod et le centre de soutien des industries militaires Rafael ont également été ciblés par les systèmes Emad et Qadr.

La guerre se poursuit jusqu’à la reddition des agresseurs

En conséquence, le quartier général de Khatam al-Anbiya a affirmé que « la guerre se poursuit jusqu’à la reddition des agresseurs », déclarant : « Telle est la situation… Certains ne distinguent plus le jour et la nuit, leurs jours se transformant en nuits passées dans des abris, et leurs nuits ne sont plus paisibles, car ils voient le ciel illuminé par nos attaques. »

Il a conclu en soulignant que « les succès des attaques efficaces menées par les combattants de l’Iran ne peuvent être dissimulés, même derrière la censure imposée par l’ennemi, car les criminels sont vaincus et leurs mains sont liées par le courage et la bravoure des hommes des forces armées iraniennes, les frappes précises étant inévitables. »

Ministère iranien du Pétrole : Dégâts sur les installations de Pars suite à une attaque américano-israélienne

Le ministère iranien du Pétrole a annoncé mercredi que « plusieurs installations de la zone économique spéciale de Pars, près d’Asaluyeh, ont été attaquées par des avions de combat américano-israéliens, endommageant certaines d’entre elles ».

Le ministère a précisé « qu’aucun blessé ni aucune victime n’étaient à déplorer pour l’instant et que les équipes d’intervention continuaient de refroidir les installations et d’éteindre les incendies provoqués par l’attaque ».

En réponse, le commandant de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique, l’amiral Ali Reza Tangsiri, s’est adressé à ceux qui envisageraient de lancer une attaque contre l’Iran dans un message publié sur la plateforme X: « Vous avez déjà mis l’Iran à l’épreuve par le détroit d’Ormuz, et le contrôle savant de ce détroit a établi une nouvelle norme pour les prix du pétrole. »

Armée iranienne : Deux drones abattus au-dessus de Téhéran, portant le total à 123

L’armée iranienne a annoncé mercredi que « ses systèmes de défense aérienne venaient d’abattre deux drones Hermes au-dessus de la capitale, Téhéran ».

Le communiqué a précisé que « le nombre total de drones détruits depuis le début des attaques américano-israéliennes s’élève désormais à 123, grâce aux systèmes de défense aérienne de l’armée et des Gardiens de la révolution ».

Il a souligné que « la plupart des drones ennemis sophistiqués ont été interceptés et abattus par le système de défense aérienne intégré avant même de pouvoir mener à bien une mission offensive ».

Source : Médias