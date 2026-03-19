Araghchi à son homologue japonais : Les tentatives de Washington d’entraîner d’autres pays dans la guerre via le détroit d’Ormuz ne feront qu’élargir l’agression

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s’est entretenu par téléphone avec son homologue japonais, Toshimitsu Motegi, affirmant que « les efforts des États-Unis pour entraîner d’autres parties dans le conflit sous prétexte de rouvrir le détroit d’Ormuz impliqueront d’autres pays dans l’agression contre l’Iran ».
M. Araghchi a souligné que « l’Iran poursuivra sa défense résolue contre l’agression militaire américano-israélienne », appelant « la communauté internationale à condamner cette agression, à assumer ses responsabilités face à cette violation flagrante du droit international et à demander des comptes aux agresseurs ».
M. Araghchi a précisé que « les mesures défensives prises par l’Iran contre les bases américaines dans la région relèvent de son droit légitime à la légitime défense et ne doivent pas être considérées comme une attaque contre les pays de la région ».
Il a souligné que « la situation actuelle dans le détroit d’Ormuz est une conséquence directe de l’agression américano-israélienne », insistant « sur la nécessité de demander des comptes à Washington quant aux répercussions économiques de la déstabilisation de la région ».
Il y a deux jours, la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a annoncé que « Tokyo n’envisageait pas, pour le moment, d’envoyer des navires de guerre pour escorter des bâtiments au Moyen-Orient ».
Le président américain, Donald Trump, avait appelé plusieurs pays à déployer des forces navales dans la région afin d’escorter les pétroliers dans le détroit d’Ormuz, voie maritime vitale par laquelle transite environ 20 % de l’approvisionnement mondial en carburant.
Source : Médias