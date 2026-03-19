La Résistance islamique détruit 6 chars israéliens à Taybeh. Les médias israéliens parlent de missiles sol-sol tirés depuis le Liban

Des médias israéliens ont rendu compte mercredi que des missiles d’une portée dépassant les 200 km ont été tirés depuis le Liban, ce qui n’a pas été confirmé dans les communiqués de la Résistance islamique dont les combattants livraient bataille contre des positions israéliennes sur le territoire libanais et dans les colonies du nord de la Palestine occupé. Après minuit, elle a fait état d’affrontements dans la localité d’al-Taybeh au cours desquels elle a détruit au moins 6 chars israéliens.

Dans la soirée de mercredi, ce sont des médias israéliens qui ont rapporté que des missiles ont été tirés depuis le Liban en direction des colonies israéliennes situées dans l’enveloppe de Gaza au sud de l’entité et des sirènes d’alerte ont retenti à Ashkelon et Ashdod ainsi que dans le Golan syrien occupé.

La chaine de télévision israélienne Channel 15 a rendu compte de tirs de missiles sol-sol depuis le Liban en direction de la région de Sharon au centre de l’entité.

Deux missiles ont été vues au-dessus du centre des territoires occupés.

Une vingtaine de roquettes ont été tirées vers le centre de la Galilée et les frontières nord ainsi que des missiles de longue portée en direction de la région de Tel Aviv, ont rapporté certains médias israéliens.

En même temps, ces médias rendaient compte de salves de roquettes tirées sur la colonie de Kiryat Shmona.

33 opérations

Média de guerre, tribune médiatique de la Résistance islamique a rendu compte pour le mercredi 18 mars de 33 opérations anti israéliennes entre 00 :10 et 23 :15. Le recours aux missiles sol-sol n’a pas été signalé.

Ont été visés par des salves de roquettes, des drones et des obus d’artillerie des rassemblements de militaires et véhicules israéliens dans les territoires libanais : la région d’al-Khanouq et le quartier al-Zaqaq dans la localité de Aytaroune, la région d’al-Nabaa dans la localité de Odayesseh, la position al-Marej dans la localité de Markaba (3 fois) , le projet d’al-Taybeh ( 6 fois), colline Tallet al-Aawida à Odaysseh (3 fois), la position al-Raheb en face de la localité de Aïta al-Chaab, à l’est de la localité Rab Thalatine.

Deux progressions repoussées

Les combattants de la résistance ont repoussé une progression vers la localité d’al-Khiam a proximité de l’ancien camp de détention, et une autre en direction de la localité d’al-Taybeh

Ils ont abattu un drone au-dessus de la localité d’al-Maryaniyeh.

Les positions militaires dans les colonies visées sont : Shomera, Misgav Am, Kiryat Shmona (3 fois), Nahariyya, Kfar Gilady, Manara (pièce d’artillerie), Dishon.

Les bases visées sont : Ein Zeitim au nord de Safed, la caserne Yoav dans le Golan syrien occupé (drones d’attaque), la société d’industrie militaire Yudivat à l’est de Haïfa.

Dans ses communiqués elle a précisé : « La Résistance islamique a le devoir de défendre son territoire et son peuple, d’autant plus face aux crimes commis par l’ennemi israélien. Sa riposte a visé des sites militaires, contrairement à l’ennemi qui cible les civils. C’est le minimum requis pour le contenir et l’empêcher de poursuivre ses dangereux desseins contre le Liban, son État, son peuple et sa résistance. »

Concernant l’agression ennemie israélienne, elle a causé le martyr de 14 personnes dans la journée de mercredi : 4 dans un raid sur Baalbek à l’est, et 10 dans trois régions au sud.

Le nombre de victimes de l’agression israélienne contre le Liban a atteint 912 morts, dont 111 enfants et 67 femmes, ainsi que 2 221 blessés, dont 334 enfants et 375 femmes, et 1 049 328 personnes déplacées, selon les autorités libanaises.

Isoler le sud

L’armée ennemie israélienne avait annoncé dans la journée de mercredi son intention de cibler des ponts sur le fleuve Litani.

Une frappe aérienne a été perpétrée près du pont Qasmiyeh, qui enjambe le fleuve Litani, dans le sud du Liban.

Selon l’agence Anadolu, Israël cible les ponts en bois et en fer enjambant le fleuve afin d’isoler la région méridionale du Litani du nord.

Selon la chaine 12 israélienne, l’armée d’occupation a émis l’ordre d’occuper toute région au Liban à partir de laquelle des obus anti chars sont tirés.

6 chars frappés

Après minuit, Média de guerre a rendu compte d’affrontements dans la localité de Taybeh tandis que les hélicoptères israéliens survolaient la zone. Une unité israélienne serait tombée dans une embuscade, ont rapporté des médias libanais. Des médias israéliens ont fait état d’un incident grave au Liban, indiquant que la censure militaire a interdit toute publication des détails.

Média de guerre a rendu compte dans son communiqué publié vers 1 :30, que « deux chars ont été visés à Baydar al-Faqaani dans la localité d’al-Taybeh via des missiles guidés, portant à 6 les chars attaqués jusqu’à la publication du communiqué » indiquant que « les combattants ciblent la zone à l’aide de salves de roquettes et d’obus d’artillerie ».

Des sites israéliens ont indiqué que ce qu’il se passe à al-Taybeh rappelle « Le massacre des chars » de la guerre 2006, dans le Wadi al-Hjeir, lorsque la résistance a détruit et endommagé des dizaines de chars israéliens entrés au sud du Liban.

Un dernier communiqué publié à 3 :15 a livré les détails des combats à al-Taybeh :

« Pour la troisième fois en une semaine, l’armée israélienne a tenté une nouvelle offensive dans la localité d’al-Taybeh, en direction de la zone de Baydar al-Fuqa’ani, au nord de la localité. Après avoir repéré l’avancée ennemie, des combattants de la Résistance islamique lui ont tendu une embuscade, la prenant pour cible avec des missiles guidés qui ont détruit un char. L’ennemi a ensuite tenté de poursuivre sa progression vers la zone d’Abu Makna, à Deir Siryan, mais des combattants aguerris l’ont de nouveau pris pour cible avec des missiles guidés, atteignant directement leurs cibles et détruisant cinq chars Merkava. Des soldats ennemis ont été vus en train de fuir la zone d’engagement. L’armée ennemie a ensuite déployé plusieurs hélicoptères pour évacuer les blessés sous un feu nourri et un écran de fumée. Les combattants ont alors bombardé la zone d’évacuation avec des salves de roquettes et des obus d’artillerie, et les bombardements se poursuivent au moment de la rédaction de ce communiqué. »

Source : Divers