Comment l’Iran et la Chine ont façonné l’échiquier de guerre (Pepe Escobar)

La réponse à deux volets de la Chine face à la guerre américano-israélienne contre l’Iran reflète une stratégie géopolitique et économique plus large qui s’étend du champ de bataille au système financier mondial.

La Chine réagit officiellement sur deux fronts parallèles à la guerre menée par le «syndicat Epstein» – ou américano-israélien – contre l’Iran, par l’intermédiaire d’un porte-parole diplomatique et d’un porte-parole militaire.

Traduction : la Chine considère cette guerre à la fois comme une tension politique et diplomatique extrême et comme une menace militaire.

Le porte-parole militaire chinois, un colonel de l’Armée populaire de libération (APL), s’exprime par métaphores. C’est lui qui a déclaré explicitement que les États-Unis sont «accros à la guerre», avec seulement 250 ans d’Histoire et seulement 16 ans de paix.

Il positionne clairement les États-Unis comme une menace mondiale. Et clairement, aussi comme une menace morale (mes italiques).

Le président chinois Xi Jinping s’attache résolument à établir un lien durable entre le marxisme et le confucianisme.

La contribution essentielle de Confucius à la pensée politique réside dans l’usage précis du langage. Seul celui qui s’exprime avec des métaphores précises et un poids moral est capable de gouverner une nation.

La Chine développe donc avec soin une critique morale et éthique constante de la guerre de choix menée par les États-Unis contre l’Iran. Elle souligne qu’il s’agit là de l’attaque d’une nation qui a perdu ses repères moraux.

Les pays du Sud comprennent parfaitement ce message.

De plus, les faits sur le champ de bataille montrent comment la Chine a également changé les règles de la guerre en Iran.

Le réseau iranien est désormais entièrement connecté au système satellitaire BeiDou. Cela explique pourquoi l’Iran frappe désormais avec précision, et pourquoi chaque manœuvre du tandem américano-israélien se heurte à un «mur numérique» de technologie chinoise (plus de 40 satellites BeiDou en orbite). C’est ce qui explique l’excellente précision des missiles iraniens et leur résistance accrue au brouillage.

Dans le cadre de leur partenariat stratégique global de 25 ans, la Chine a également fourni à l’Iran des radars à longue portée, intégrés à des systèmes satellitaires. Le point essentiel à retenir est que le temps de réponse de l’Iran est désormais bien plus court par rapport à la guerre des 12 jours.

La Russie a apporté son aide sur un autre front, permettant à l’Iran d’appliquer à fond ce que la Russie a appris en Ukraine sur les systèmes occidentaux tels que le Patriot et l’IRIS-T. Il ne s’agit pas seulement de tactiques de saturation par des drones en masse ; il s’agit d’apprendre la méthode russe de coordination des essaims de drones avec des salves de missiles balistiques. C’est exactement ce qui produit un effet dévastateur dans les dernières phases de l’Opération Promesse honnête IV.

Jouer au Go : tout cela concerne le petroyuan

Concentrons-nous maintenant sur le coup crucial du détroit d’Ormuz. La décision clé est celle de l’Iran n’autorisant le transit qu’aux pétroliers dont la cargaison a été réglée en petroyuan. Pas de dollars. Pas d’euros. Seulement des yuans.

En fait, la Chine avait déjà commencé à mettre fin au système de Bretton Woods/pétrodollar en décembre 2022, lorsque Pékin a invité les monarchies pétrolières du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à négocier du pétrole et du gaz à la Bourse de Shanghai.

Maintenant, associez tout ce qui précède au 15e plan quinquennal chinois, qui vient d’être discuté et approuvé à Pékin.

On peut parler d’une vision systémique en profondeur.

D’une manière tout à fait holistique, les planificateurs de Pékin ont fixé la croissance du PIB à 4% ; l’économie numérique à 12,5% du PIB ; les solutions d’énergie verte à 25% ; la qualité des eaux de surface à 85% ; une avalanche de brevets à forte valeur ajoutée ; tout cela et bien plus encore, mis sur un pied d’égalité, avec des objectifs concrets à atteindre et des indicateurs contraignants jusqu’en 2030.

Cela signifie que les Chinois traitent l’économie, la sécurité énergétique, l’écologie, l’éducation et les soins de santé comme s’il s’agissait d’organes d’un même corps en bonne santé. C’est ainsi que l’urbanisation stimule la productivité : de nombreux investissements en R&D génèrent de plus en plus de brevets ; les brevets alimentent l’économie numérique ; et les solutions d’énergie verte favorisent l’indépendance stratégique.

Le dernier plan quinquennal montre de manière concluante comment la Chine planifie méticuleusement de devenir le leader du futur technologique à venir. Et cela va bien au-delà de 2030, jusqu’au milieu du siècle.

Il n’est pas étonnant que la destruction du pétrodollar joue un rôle clé dans ce processus de transformation du système actuel des relations internationales. L’Iran offre aujourd’hui cette opportunité sur un plateau à la Chine, en remplaçant le pétrodollar par le pétroyuan au niveau du point d’étranglement le plus critique de la planète, par lequel transitent 20% de tout le pétrole mondial.

La stratégie de l’Iran n’est pas militaire ; elle est financièrement (mes italiques) nucléaire. Ce qui facilite tout cela, c’est que l’Iran propose déjà un modèle à suivre pour le reste du Sud global : près de 90% des exportations de brut de Téhéran sont réglées en yuans via le système de paiement CIPS.

Le Sud pourrait finir par adopter ce modèle très simple. Téhéran ne dit pas que le détroit d’Ormuz est bloqué. Il n’est bloqué que pour le syndicat Epstein hostile – les États-Unis – et ses sbires qui négocient en pétrodollars. Les voies maritimes sont transformées en temps réel en filtres politiques. À mesure que le Sud migre vers le pétroyuan, le pétrodollar hégémonique – depuis 1974 – rend l’âme.

À présent, tous les traders de la planète savent comment fonctionne le pétrodollar. Après le choc pétrolier de 1973, le CCG et l’OPEP ont convenu en 1974 que le pétrole ne pouvait être négocié qu’en dollars américains.

Les exportateurs de pétrole doivent nécessairement réinvestir leurs bénéfices en dollars dans des bons du Trésor américain et des actions. Cela renforce le rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve ; finance les investissements technologiques américains ; finance le complexe militaro-industriel et ses «guerres éternelles» ; et surtout, finance de facto la dette américaine – impayable.

La Chine, la Russie et l’Iran, en tant que membres des BRICS, se trouvent justement en première ligne pour promouvoir des systèmes de paiement alternatifs ; cela implique notamment de contourner le pétrodollar.

Il s’agit donc de bien plus que du contrôle du pétrole – la justification supposée derrière cette «incursion» chaotique et imprévue (terminologie de Trump) en Iran.

À toutes fins pratiques, les faits sur le terrain indiquent déjà un échec cuisant. C’est la riposte qui atteint un tout autre niveau.

Le CGRI la joue Sun Tzu

Faire du détroit d’Ormuz une arme, c’est Sun Tzu, revisité par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien. À la fois un corridor de connectivité – le détroit d’Ormuz – et une monnaie – le yuan – sont désormais des armes de destruction impériale. Qui a besoin d’une bombe nucléaire ?

L’enjeu, c’est le contrôle du système financier mondial – bien au-delà de 2030, jusqu’au milieu du siècle et au-delà. Ce que nous observons en temps réel, ce sont les Perses jouant aux échecs – un jeu dans lequel ils excellent – mais avec des éléments du weiqi chinois («Go» en français).

Le go est organique. Lorsque les petites pierres utilisées dans le jeu se connectent, elles façonnent la configuration et le contrôle à long terme sur l’ensemble de l’échiquier. Dans notre cas, l’échiquier géopolitique/géoéconomique. Tout est question de positionnement, de patience, d’accumulation d’avantages et de gestion stratégique.

C’est le «secret» qui explique pourquoi la guerre contre l’Iran offre désormais à la Chine le coup décisif. Pékin façonne l’échiquier depuis des années avec une patience infinie : en créant un ensemble d’institutions multilatérales ; en jouant un rôle clé au sein des BRICS et de l’OCS ; en construisant les nouvelles Routes de la soie (BRI) ; en investissant dans des systèmes de règlement alternatifs ; en dynamisant sa diplomatie.

Le go est un jeu extrêmement rationnel. Si vous configurez correctement le plateau, vous ne pouvez pas échouer. Le jeu se déroule de lui-même. C’est là où nous en sommes aujourd’hui. Et c’est pourquoi l’Imperial Vociferator, avec ses flagorneurs, ses facilitateurs et ses vassaux, est stupéfait et pétrifié : prisonnier de son propre bourbier d’orgueil démesuré.

Par Pepe Escobar

Source : The Cradle