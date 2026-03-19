Ambassade us à Bagdad contre banlieue sud de Beyrouth : les conditions de la résistance irakienne

La faction de la résistance irakienne Brigades (kataeb) du Hezbollah en Irak a posé ses conditions en échange de l’arrêt des attaques contre l’ambassade américaine à Bagdad, notamment l’arrêt des raids israéliens dans la banlieue sud de Beyrouth.

Ces derniers jours, l’ambassade des Etats-Unis, la plus grande du monde, a fait l’objet de tirs de drones et de roquettes revendiqués par des factions de la résistance irakienne liées au Hachd al-Chaabi.

Le secrétaire général des Brigades du Hezbollah d’Irak, Abou Hussein al-Hamidawi, a déclaré être prêt à suspendre les attaques contre l’ambassade américaine à Bagdad pendant cinq jours, si ses conditions sont exaucées.

Ces conditions comprennent l’obligation d’empêcher l’entité sioniste de déplacer la population et de bombarder la banlieue sud de Beyrouth, ainsi que l’engagement de ne pas bombarder les zones résidentielles de Bagdad et des provinces.

Ses conditions stipulent également que le personnel de la Central Intelligence Agency (CIA) se retirent de leurs postes et se maintiennent dans l’enceinte de l’ambassade, à l’exception de la région du Kurdistan d’Irak.

Le communiqué souligne que si l’autre partie ne se conforme pas, la réponse sera directe et ciblée, avec une intensification des attaques après l’expiration du délai.

Al-Hamidawi a insisté auprès des responsables gouvernementaux et des services de sécurité sur l’importance de protéger les missions diplomatiques et les entités économiques, à condition que leurs pays ne soient pas impliqués dans la guerre. Il a exclu cette protection les éléments de l’entité sioniste et les forces d’occupation américaines, qu’il a qualifiés de « groupes d’espionnage et de guerre ».

Source : Médias