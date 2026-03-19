« Al-Qassam » aux moudjahidines du Hezbollah : « Nous sommes certains que vous mènerez la mission à bien »

Les Brigades Al-Qassam, branche militaire du mouvement Hamas, ont réaffirmé leur soutien aux combattants de la Résistance islamique au Liban à travers une vidéo de leur média militaire, se disant convaincues que le Hezbollah achèvera sa mission avec succès.

Al-Qassam a rappelé une déclaration de l’ancien ministre israélien de la Guerre, Yoav Gallant, qui avait affirmé devant ses soldats : « Les chars qui sortent de Rafah (sud de Gaza) peuvent atteindre le Litani (sud du Liban) ».

Dans leur message aux combattants du Hezbollah, les Brigades Al-Qassam ont rétorqué : « Voici les blindés de Gallant qui sortent de Rafah, et nous sommes certains que vous finirez le travail », en référence à la destruction des chars et véhicules israéliens dans la bande de Gaza durant la bataille du « Déluge d’Al-Aqsa ». Le message s’est conclu par la voix du martyr Sayed Hassan Nasrallah martelant : « Il ne vous restera plus de chars ».

#عاجل | كتائب القسام تنشر رسالة عبر قناتها الرسمية على تلغرام موجّهة إلى حزب الله. pic.twitter.com/EDlVxCa1HG — غزة 24 | التغطية مستمرة (@Gaza24Live) March 19, 2026

Ce clip intervient après que la Résistance islamique au Liban a ciblé hier six chars Merkava dans l’embuscade dans la localité frontalière de Taybeh, infligeant des pertes humaines dans les rangs des soldats l’occupation.

Bénédiction palestinienne des opérations : un acte héroïque au cœur d’une guerre existentielle

Il est à noter qu’« Abu Obeida », porte-parole des Brigades Al-Qassam, a salué « l’action héroïque des moudjahidines de la Résistance islamique au Liban, dans le cadre de leurs opérations de défense du pays face à l’agression israélienne ».

De même, les factions de la résistance palestinienne ont souligné que ce que traverse la région aujourd’hui est une guerre existentielle dont la mèche a été allumée par les dirigeants de l’entité sioniste.

Aveux israéliens : « Le Hezbollah est plus fort que nous ne l’imaginions »

Parallèlement, les médias israéliens reconnaissent l’état de « choc » qui frappe le front intérieur sous l’effet des missiles du Hezbollah.

Ils admettent que le mouvement dispose de la capacité de lancer des centaines de projectiles, tandis que des rapports font état d’une angoisse croissante chez les colons du Nord, dont certains réclament de quitter temporairement la région.

Des responsables israéliens reconnaissent que « la vie est quasi inexistante dans le Nord face à l’indifférence du gouvernement », tandis que la « Chaîne 12 » a révélé que l’armée israélienne a été surprise par l’offensive du Hezbollah malgré les avertissements, soulignant la pérennité de ses capacités de combat.

Hezbollah et continuité de la riposte

Le ministre israélien de la Sécurité, Israël Katz, a annoncé le début d’une « manœuvre terrestre » au sud du Liban, sur fond de contradictions entre les annonces d’une opération d’envergure et les affirmations de l’armée d’occupation évoquant une incursion limitée.

Dans le même temps, des responsables ont mis en garde contre un nouvel enlisement dans le « bourbier libanais ».

Cette nouvelle tentative terrestre survient après les échecs répétés de l’occupation à établir de nouveaux points de contrôle à la frontière, alors que le Hezbollah intensifie ses frappes de missiles et ses drones d’attaque contre les rassemblements de soldats dans les casernes et les colonies.

Dans son bilan hebdomadaire, la Résistance a révélé avoir mené, entre le 10 et le 16 mars courant, 222 opérations, dont 132 à l’intérieur des territoires palestiniens occupés et 90 en territoire libanais, atteignant une profondeur de 140 km depuis la frontière libano-palestinienne.