Nouvelles attaques iraniennes contre des installations énergétiques saoudiennes et koweitiennes. « Ce n’est pas terminé ». Riyad hausse le ton.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran ont mis à exécution son avertissement aux monarchies du golfe dont les installations sont gérée par le compagnie américaines en réponse à l’attaque américano israélienne perpétrée mercredi contre le gisement gazier South Pars . A noter que l’ile de Kharg par où transitent 90% des exportations de brut iranien avait été prise pour cible la semaine passée.

En Arabie saoudite, le ministère de la Défense a rendu compte ce jeudi qu’un drone s’est écrasé dans la raffinerie Samref située dans la ville de Yanbu’ sur la mer Rouge, à 1400 km des côtes iraniennes.

La raffinerie de Samref est détenue par le géant pétrolier saoudien Aramco et Mobil Yanbu Refining Company Inc., une filiale d’ExxonMobil.

Le ministère avait auparavant indiqué qu’un missile balistique en direction du port de Yanbu’ a été abattu.

Au Koweït aussi, deux incendies se sont déclarés dans les raffineries Mina Abdallah et al-Ahmadi qui appartiennent à la société de pétrole nationale après avoir été attaquées par des drones.

Aucune attaque contre les installations qataries n’a été signalée ce jeudi. Le site Ras Laffan, le plus grand pôle de liquéfaction de gaz au monde avait été attaqué la veille. Il a été pris pour cible à plusieurs reprises par l’Iran depuis le début de la guerre .

Tôt jeudi, la société publique QatarEnergy a fait état de « dégâts considérables » après des vagues de frappes successives ayant déclenché « d’importants incendies », tous maîtrisés depuis.

La télévision iranienne avait annoncé mercredi soir que des avertissements ont été adressés par le CGRI à l’Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, leur enjoignant d’évacuer plusieurs installations pétrolières indiquant qu’elles pourraient être la cible de frappes.

« Ce n’est pas encore terminé »

Ces avertissements sont intervenus après une attaque américano-israélienne contre le gisement gazier iranien South Pars, au sud de l’Iran. Il fournit environ 70 % du gaz naturel consommé en Iran.

Mais le président américain a argué plus tard que son pays ne savait rien de cette agression. Il a indiqué que l’attaque ne se répètera pas et a menacé de frapper tout le champ South Pars si l’Iran continue de bombarder les sites énergétiques qataris.

Mais des responsables israéliens ont assuré pour l’agence Reuters que l’attaque israélienne contre ce gisenement avait été coordonné avec les Etats-Unis et pourrait ne pas être reproduit.

Ce gisement offshore est exploité par l’Iran dans sa partie sud et par le Qatar dans sa partie nord sous le nom de North Dome (ou North Field).

Ce jeudi, le porte-parole du quartier général central des forces armées iraniennes Khatam al-Anbiya a déclaré que la riposte aux attaques contre les infrastructures énergétiques iraniennes n’est pas encore terminée, avertissant qu’une nouvelle agression entraînerait une riposte plus sévère.

Mise en garde saoudienne

Dans la nuit demercredi à jeudi , Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faysal ben Farhan, a annoncé que le Royaume se réservait le droit d’entreprendre une action militaire contre l’Iran, soulignant que la confiance avec Téhéran « a été brisée ».

Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue d’une réunion à Riyad entre plusieurs hauts diplomates de la région, Ben Farhan a déclaré : « Cette pression exercée par l’Iran se retournera contre lui sur les plans politique et moral, et nous nous réservons bien entendu le droit d’entreprendre une action militaire si nécessaire. »

Source : Divers