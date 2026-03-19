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    L’Iran critique la réaction de Macron après les frappes au Qatar : aucun mot pour condamner la guerre israélo-américaine contre l’Iran

      Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a critiqué jeudi la réaction du président français Emmanuel Macron après les frappes de riposte menées par l’Iran contre des installations gazières au Qatar.

      « Macron n’a pas soufflé aucun mot pour condamner la guerre israélo-américaine contre l’Iran. Il n’a pas non plus condamné Israël lorsque ses forces ont fait exploser des dépôts de carburant à Téhéran, exposant des millions de personnes à des toxines », a-t-il déploré dans un message posté sur les réseaux sociaux.

      Les images satellites et l’analyse des données sur la qualité de l’air ont révélé une détérioration significative de l’atmosphère au-dessus de Téhéran et de la province d’Alborz, suite aux frappes qui ont ciblé des dépôts pétroliers et des raffineries le 9 mars.

      « L’expression de sa +préoccupation+ n’a pas suivi l’attaque d’Israël contre nos installations gazières. Elle suit nos représailles. Triste ! », a ajouté Araghchi.

      Dans la nuit de mercredi à jeudi, Emmanuel Macron a lancé un appel en vue d’instaurer un « moratoire » sur les bombardements contre « les infrastructures civiles », à la suite des frappes de l’Iran contre les installations gazières au Qatar en réponse à une attaque attribuée aux Etats-Unis et à Israël contre ses propres installations à South Pars.

      Dans son message, le président français avait précisé avoir joint les dirigeants du Qatar et des Etats-Unis après des frappes ayant touché des « sites de production gazière en Iran et au Qatar ».

      Jeudi matin, Emmanuel Macron a dénoncé à Bruxelles, avant un sommet européen, une « escalade inconsidérée » au Moyen-Orient. « Plusieurs (…) pays du Golfe ont été frappés pour la première fois sur leurs capacités de production, de la même manière que l’Iran avait été frappé », a-t-il relevé, en appelant de ses vœux des discussions « directes » entre Américains et Iraniens sur cette question.

      Source : Avec AFP

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