Téhéran demande des indemnisations au Qatar, au Koweït et aux EAU

Dans deux lettres distinctes adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité, le Représentant permanent de l’Iran auprès des Nations Unies a protesté contre les actions du Qatar, du Koweït et des Émirats arabes unis « qui permettent que leurs territoires soient utilisés pour lancer des attaques contre notre pays », en violation de l’illégalité de cette disposition, selon Téhéran.

Dans ces lettres, Amir Saïd Iravani a déclaré : « Depuis le début de l’agression militaire illégale contre la République islamique d’Iran, les agresseurs ont utilisé le territoire du Qatar et de certains pays voisins pour lancer des attaques contre l’Iran », notant que « les autorités qataries ont été informées de l’illégalité de la cession de ce territoire aux agresseurs, car il s’agit d’un acte internationalement illégal, et de la responsabilité internationale qui en découle, et cela a également été publié comme document officiel du Conseil de sécurité. »

Il a poursuivi : « Il convient de noter qu’à la suite de l’acte internationalement illégal commis par le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis en soutien aux agresseurs, des milliers de civils et d’infrastructures civiles ont été pris pour cible en République islamique d’Iran. »

Iravani a souligné que les violations commises par ces pays les rendent internationalement responsables et exigent des indemnisations, notamment pour tous les dommages matériels et moraux infligés à la République islamique d’Iran.