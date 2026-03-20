Riposte de l’Iran : un F-35 touché et la raffinerie de Haïfa frappée avec un missile Nasrallah

Dans le cadre de sa riposte à l’agression américano-israélienne, l’Iran a révélé avoir intercepté un F-35 américain dans l’espace aérien au centre de l’Iran à l’aube de ce jeudi et frappé la raffinerie de Haïfa dans les territoires occupés.

« Les jeunes zélés et les scientifiques courageux de la Force aérospatiale des Gardiens de la révolution ont pu, grâce à la fabrication d’équipements et de systèmes de défense aérienne modernes et à leur intégration dans le réseau de défense aérienne unifié du pays, briser le mythe de la puissance de l’avion américain F-35 », a déclaré le porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zalfaghari. Et de préciser que le sort de l’appareil est inconnu.

Selon la télévision américaine CNN, citant deux sources proches du dossier, un F-35 a effectué un atterrissage d’urgence dans une base au Moyen-Orient après avoir été touché par ce qui semble être des tirs iraniens.

Le porte-parole du Commandement central américain (CENTCOM), Tim Hawkins, a déclaré que l’avion furtif de cinquième génération « menait une mission de combat au-dessus de l’Iran » lorsqu’il a été contraint d’atterrir. Il a ajouté que l’appareil s’était posé sans incident et qu’une enquête était en cours.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Higgseth, a déclaré jeudi matin, que les États-Unis étaient en train de remporter une « victoire décisive » et que les défenses aériennes iraniennes ont été « complètement détruites. »

La raffinerie de Haïfa bombardée avec un missile Nasrallah

Par ailleurs, dans sa vague 65 de l’opération Promesse Tenue 4, le CGRI a annoncé avoir visé la raffinerie de Haïfa à l’aide d’un système balistique Nasrallah utilisée pour la première fois. Dans son communiqué, le CGRI indiqué que le système Nasrallah est une copie perfectionnée du missile Qadr.

Il a aussi rapporté avoir visé la raffinerie Ashdod ainsi que d’autres sites sécuritaires de soutien militaire israélien.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent un panache de fumée s’élever au cœur de la raffinerie.

Selon la télévision publique iranienne, Téhéran a visé la centrale électrique de Haïfa en riposte à l’attaque américano-israélienne contre le gisement offshore de South Pars.

Les médias israéliens ont confirmé que des missiles iraniens ont touché une usine pétrochimique dans la baie de Haïfa, endommageant une installation vitale et provoquant une panne de courant dans la région.

La chaîne israélienne Channel 15 a rapporté que des raffineries de pétrole à Haïfa avaient également été endommagées.

Selon la chaîne de télévision publique israélienne Kan, des installations de la raffinerie de pétrole Bazan, situées dans la baie de Haïfa, ont été directement touchées par une frappe de missile iranienne, provoquant d’importants incendies et des coupures de courant généralisées.

Kan a indiqué que la frappe a entraîné l’incendie de plusieurs véhicules et endommagé des pipelines et des infrastructures de transport d’électricité au sein du complexe.

Les missiles iraniens ont provoqué des pannes de courant dans de vastes zones de la région de Krayot et dans la périphérie de Haïfa, ajoute Kan selon lequel les actions du groupe Bazan ont chuté de plus de 10 % à la Bourse de Tel-Aviv immédiatement après l’annonce de l’attaque iranienne.

De son côté, l’Autorité israélienne de radiodiffusion a annoncé avoir reçu une notification du censeur militaire lui interdisant de publier des documents relatifs au bombardement de Haïfa, tout en signalant que les plateformes de l’application « Telegram » n’avaient pas respecté ces instructions.

Le ministère iranien du Pétrole avait annoncé mercredi que plusieurs installations de la zone économique spéciale de South Pars pour l’énergie, à Asaluyeh, avaient été attaquées par des avions de chasse américano-israéliens, endommageant certaines d’entre elles.

Des cibles américaines et israéliennes

Dans son communiqué 65, le CGRI a en outre assuré avoir visé des sites et intérêts américains dans un certain nombre de bases dont « la base d’al-Kharg en Arabie saoudite qui est utilisée pou approvisionner en carburant les F-16 et les F-35 et les avions d’alerte précoce AWACS, ainsi que la base cheikh Issa à Bahreïn et la base al-Dhafra aux Emirat arabes unis ».

Plus tôt dans la journée, dans le cadre de la 64e vague de l’opération Promesse Tenue 4, les Gardiens de la révolution ont déclaré avoir « ciblé la Cinquième flotte de la marine américaine par des frappes de précision à l’aide de missiles à moyenne portée, ainsi que des cibles dans les régions centrales et septentrionales de l’entité israélienne, notamment l’aéroport Ben Gourion, qui est le principal lieu de rassemblement, de procédures, de soutien au combat et de ravitaillement en carburant des forces ennemies ».

Source : Divers