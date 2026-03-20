Oman : l’Amérique a perdu le contrôle de sa politique étrangère

Selon Badr Al-Busaidi, Israël et les États-Unis ont une fois de plus porté un coup militaire illégal à la paix.

Le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr Al-Busaidi, a accusé Israël et les États-Unis d’avoir une fois de plus porté un coup militaire illégal à la paix, estimant que le président américain a perdu le contrôle de sa politique étrangère.

Evoquant les tractations qui avaient eu lieu sous la médiation de son pays avant le déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, il a révélé que l’accord négocié entre les États-Unis et l’Iran pour éviter la guerre était « imminent et tout à fait possible », soulignant que la voie de la compréhension avait été bien avancée avant le déclenchement de la confrontation.

Dans un article publié aujourd’hui dans The Economist, Al-Busaidi a qualifié la guerre de « désastre », affirmant que l’administration du président américain Donald Trump « a perdu le contrôle de sa politique étrangère ».

Il a révélé que Washington et Téhéran étaient « sur le point de parvenir à un véritable accord » sur le programme nucléaire iranien à deux reprises au cours des neuf derniers mois, notamment en juin de l’année dernière, lorsque la voie diplomatique s’est terminée par des frappes israéliennes et américaines contre l’Iran.

Al-Busaidi a déclaré avoir joué le rôle de médiateur lors d’un deuxième cycle de négociations indirectes, qui a repris à Oman le 6 février, tandis que le cycle final s’est tenu le 26 février.

Il a ajouté : « Ce fut un choc, mais pas une surprise, le 28 février, quelques heures seulement après les négociations les plus importantes. Israël et les États-Unis ont une fois de plus porté un coup militaire illégal à la paix qui, un instant, semblait réellement possible. »

Al-Busaidi a poursuivi en affirmant que les dirigeants israéliens, en référence au Premier ministre Benjamin Netanyahu, avaient convaincu Trump qu’une « capitulation sans condition suivrait la première attaque et l’assassinat du Guide suprême Ali Khamenei ».

« La plus grande erreur de calcul de l’administration américaine a bien sûr été de se laisser entraîner dans cette guerre », a-t-il aussi souligné ajoutant que « les amis de l’Amérique doivent être responsables de dire la vérité », notant que l’un des messages « vise à clarifier à quel point l’Amérique a perdu le contrôle de sa politique étrangère »

Source : Médias