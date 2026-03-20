Sayyed al-Houthi : Toutes nos options militaires sont sur la table, nous sommes prêts à faire face à l’agression israélo-américaine

Le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a affirmé que « la position du Yémen concernant l’agression contre l’Iran, le Liban et la Palestine occupée, ainsi que la violation des lieux saints, est une position de principe d’hostilité envers l’ennemi israélien ». Il a souligné que « Sanaa est prête à toute éventualité et que toutes les options militaires sont envisagées ».

Sayyed al-Houthi a indiqué que « l’expansion de l’agression est la stratégie des ennemis dans la région et le Yémen est préparé à toute éventualité ». Il a appelé « le peuple yéménite à être pleinement préparé et vigilant, à maintenir la stabilité et la cohésion du pays et à tirer les leçons des expériences positives des conflits précédents ».

Il a également déclaré que « la Oumma traverse une phase dont il faut prendre conscience de la sensibilité et de la grande importance. Le conflit avec les ennemis de l’Islam et des musulmans, à savoir les juifs sionistes et l’Occident, notamment les États-Unis et leurs alliés, est à son comble ».

Il a ajouté « qu’ignorer la situation ou s’en distancer, quel que soit le pays ou la région, n’exonère personne d’être pris pour cible ». Il a critiqué « l’abdication de responsabilité de nombreux Iraniens qui attendent que les événements se déroulent d’eux-mêmes », qualifiant cela d’« ignorance terrible ».

L’objectif de l’agression contre l’Iran : transformer le Moyen-Orient

Sayyed al-Houthi a indiqué que « l’objectif principal de l’agression sioniste contre la République islamique est de transformer le Moyen-Orient et d’établir ce qu’on appelle le Grand Israël, et les États-Unis se sont appuyés principalement sur leurs bases dans les pays arabes et musulmans pour mener leur agression contre l’Iran ».

Il a également noté que « les pays arabes et islamiques ont ouvert la voie à l’agression américaine, avec tous les crimes qu’elle commet contre le peuple iranien ».

Il a expliqué que « le scandale majeur lié aux documents de l’homme d’affaires américain Jeffrey Epstein a précédé l’agression, dans le contexte de la pression sioniste en faveur d’une agression contre l’Iran », considérant que « les États-Unis ont instrumentalisé le scandale et manipulé les croyances pour inciter à une participation directe avec l’ennemi israélien afin de justifier l’agression contre l’Iran ».

Il a noté : « L’équipe officielle de l’administration Trump, y compris le soi-disant secrétaire à la Guerre, est une équipe sioniste. »

La position iranienne relève de la légitime défense

Lors de son discours, le chef du mouvement Ansarullah a affirmé que « la position iranienne relève de la légitime défense et de la défense de la Oumma, et mérite d’être saluée et encouragée »’. Il a souligné que « cette position sage et responsable constitue un devoir humanitaire, religieux et moral face à une agression ».

Il a insisté sur le fait que « l’Iran a embrassé la voie de la résistance et lui a apporté tout le soutien nécessaire, servant de modèle d’État islamique libre et civilisé qui ne se soumet pas à ses ennemis. »

Il a également critiqué les médias de certains pays arabes et islamiques, les accusant « de présenter une image erronée et de déformer cette position ».

Dans ce contexte, sayyed al-Houthi a ajouté que « le scepticisme et la diffamation persistent quant à la légitimité de la défense menée par le Hezbollah au Liban contre l’agression israélienne, qui se poursuit sans relâche depuis quinze mois ».

Il a conclu que « les positions adoptées à ce stade sont d’une importance capitale pour contrer les menaces les plus graves qui pèsent sur la nation et son peuple ».

Source : Médias