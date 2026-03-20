Dans sa première interview publique depuis sa démission, qu’a révélé Joe Kent au sujet de l’agression contre l’Iran ?

Joe Kent, ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme des États-Unis sous la présidence de Donald Trump, a révélé, selon CNN, « qu’un nombre important de décideurs clés n’avaient pas été autorisés à rencontrer le président ni à exprimer leurs points de vue avant la dernière vague de la guerre contre l’Iran ».

« Nos voix ont été réduites au silence pendant la guerre contre l’Iran », a déclaré Kent lors d’une interview accordée à Fox News, sa première prise de parole publique depuis sa démission. Il a évoqué un « débat houleux » qui a précédé les frappes américaines contre les sites nucléaires iraniens l’année dernière.

Il a indiqué que « la capacité des services de renseignement à fournir une analyse argumentée lors des briefings au président a été largement entravée lors de cette seconde vague ».

Il a ajouté : « Comme vous le savez, ce débat s’est tenu à huis clos, et aucune voix dissidente n’a pu s’exprimer. »

Le lendemain même de sa démission, Kent déclara également : « Aucun renseignement n’indiquait que les Iraniens lanceraient une attaque surprise majeure le 1er mars, ni qu’ils mèneraient une attaque similaire. » « Ni les attentats du 11 septembre, ni Pearl Harbor, ni une attaque contre l’une de nos bases. Nous ne disposions d’aucun renseignement de ce genre.»

Dans cette interview, il s’adressa également au Guide suprême de la Révolution islamique et de la République islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, martyr, en déclarant : « Je n’apprécie guère le précédent Guide suprême, mais il contrôlait leur programme nucléaire. Il les empêchait d’acquérir l’arme nucléaire… Si vous vous débarrassez de lui, si vous le tuez violemment, le peuple se ralliera à ce régime. »

Interrogé sur la possibilité que l’Iran soit proche de posséder l’arme nucléaire, Kent répondit : « Non, ce n’était pas le cas », avant d’ajouter que la stratégie iranienne consistait à « ne pas abandonner complètement le programme nucléaire ».

« Israël » a entraîné les États-Unis dans la guerre

Kent a accusé « Israël » d’avoir entraîné les États-Unis dans le conflit et d’exercer une influence considérable sur la politique américaine au Moyen-Orient.

Il a fait référence aux déclarations du secrétaire d’État Marco Rubio, qui avait affirmé plus tôt ce mois-ci que l’Iran représentait une menace imminente, et a qualifié son raisonnement d’erroné car, selon lui, « rien ne permet de croire que l’Iran lancerait une attaque sans provocation ».

À la question : « La menace imminente décrite par le secrétaire d’État ne venait donc pas d’Iran, mais d’Israël ? », Kent a répondu : « Exactement.» Et je pense que cela soulève une question plus générale : qui est responsable de notre politique au Moyen-Orient ?

Concernant les raisons de sa prise de parole, Kent a déclaré que « sa motivation à s’exprimer cette semaine provenait du sentiment que sa voix et ses déclarations étaient étouffées avant même d’atteindre la Maison-Blanche ».

Il a déclaré : « Il m’est apparu clairement le week-end dernier que notre message n’atteignait pas ceux qui en avaient besoin. »

Il a ajouté : « Je sais ce qui arrivera si je reste. Si je reste et que j’accepte cette situation, je serai piégé, essayant désespérément d’y apporter un changement. Mais ma capacité à faire entendre ma voix, à présenter des données qui contredisent la direction et le programme de l’administration, sera étouffée avant même d’atteindre la Maison-Blanche. »

On ne m’a pas autorisé à enquêter sur le meurtre de Charlie Kirk

Lors de cet entretien, Kent a également abordé plusieurs autres questions cruciales pour le mouvement Make America Great Again, notamment l’assassinat de Charlie Kirk. Il a affirmé que « le ministère de la Justice et le FBI ne l’avaient pas autorisé à enquêter sur d’éventuels liens étrangers avec le meurtre du militant politique ».

Dans ce contexte, CNN avait précédemment rapporté que « Kent avait été réprimandé l’année dernière par le directeur du FBI, Kash Patel, et d’autres responsables du ministère de la Justice après avoir demandé l’accès aux systèmes du FBI pour enquêter sur la mort de Kirk, selon des sources proches du dossier ».

Source : Médias