Étude américaine : Les bases militaires à l’étranger ne réalisent pas leur objectif et deviennent des cibles d’attaques

Une étude du Centre d’études stratégiques (FPIF), intitulée Les bases américaines à l’ère des missiles de précision et de la guerre moderne, a indiqué que « la guerre américano-israélienne contre l’Iran et ses répercussions ont relancé le débat de longue date sur la question de savoir si les bases militaires américaines à l’étranger contribuent à renforcer la sécurité des États-Unis et de leurs alliés, ou si elles les exposent à un danger accru ».

L’étude explique qu’« à l’ère des technologies modernes, où la précision et l’automatisation sont devenues des caractéristiques essentielles des armements, les bases militaires sont devenues plus vulnérables et contraignent souvent les pays hôtes à participer à des conflits qu’ils n’ont pas initiés ».

Elle souligne également que « la motivation stratégique de la présence de bases militaires à l’étranger a toujours été la dissuasion. En positionnant des moyens militaires à proximité de zones de conflit potentielles, les États-Unis envoient un message à leurs alliés quant à leur engagement et à leurs adversaires quant au prix des hostilités ».

Cependant, « les conflits récents ont démontré que ce modèle pourrait ne pas atteindre l’objectif escompté », selon l’étude.

Des chercheurs du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) sont allés jusqu’à avertir qu’« un nombre important de bases militaires américaines au Moyen-Orient se trouvent à portée des missiles iraniens, dont les capacités ne cessent de croître ; en cas de conflit majeur, ces bases deviendront des cibles directes ».

L’étude note que « c’est précisément ce qui s’est produit : les bases militaires associées à la présence américaine dans la région du Golfe sont devenues des cibles directes, et les installations militaires liées à cette présence sont devenues la cible principale des attaques de missiles et de drones iraniens contre divers pays ».

Elle ajoute : « Même les pays qui n’ont pas participé directement à la décision de frapper l’Iran ont vu leur situation sécuritaire se détériorer du simple fait d’accueillir du personnel militaire américain. »

Selon le dilemme du pays hôte , les pays qui accueillent des bases militaires étrangères bénéficient d’une certaine protection de la part de leurs alliés les plus puissants, mais deviennent simultanément des cibles en cas de guerre.

Ces coûts ont relancé les débats sur les dépenses à long terme liées à l’accueil de forces militaires étrangères, selon l’étude, qui souligne que « ce phénomène n’est pas nouveau, comme en Irak, où les dirigeants irakiens s’interrogent constamment sur la question de savoir si les forces militaires américaines renforcent la sécurité du pays ou compliquent les relations régionales ».

Des débats similaires ont eu lieu dans certaines régions d’Asie de l’Est, où les communautés proches des grandes bases militaires s’interrogent sur l’impact sur leur souveraineté, l’augmentation des risques régionaux, ainsi que sur la santé et le bien-être des riverains.

Source : Médias