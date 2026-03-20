Média de guerre publie les images des 6 chars et du D9 détruits par la Résistance islamique

Média de guerre, tribune médiatique de la Résistance islamique a diffusé les images du ciblage de six chars ennemis israéliens dans la localité de Taybeh dans la nuit de mardi à mercredi. Les images montrent également l’évasion des soldats ennemis de la zone d’affrontements.

Il a aussi diffusé les images de l’opération contre Beit al-Jundi, la Maison du soldat dans la colonie de Kiryat Shmona au nord de la Palestine occupée. La vidéo précise qu’il s’agit de l’ex-Premier ministre israélien Itzhak Rabin. Elle a été visée à deux reprises le 16 mars dernier : la première à l’aide d’une salve de roquettes et la seconde via deux drones.

Une troisième vidéo montre le ciblage d’un véhicule de génie de type D9 dans la localité de Taybeh, le 15 mars.

Une quatrième vidéo postée montre les images des tirs d’un essaim de drones contre la base Samson située à l’ouest du lac de Tabarayya (Tibériade). Cette opération avait été réalisée le 10 mars dernier.

« Nous vaincrons surement », assure l’un des combattants qui ont mis en place les tirs.

La Résistance a revendiqué pour le jeudi 19 mars 38 opérations contre l’ennemi sioniste, entre 00 :05 et 23 :50 dans le cadre de la bataille baptisée « al-‘Asf al-Ma’koul » (Paille Rongée).

Ont été ciblées selon Média de guerre une base militaire, 13 villes et colonies, 2 positions récemment établies en territoire libanais et 7 positions frontalières.

La résistance a aussi affronté 15 tentatives de progression.

Média de guerre a précisé l’utilisation de 27 roquettes, 3 missiles guidés, 5 obus d’artillerie, 2 drones.

Selon l’infographie, 7 chars et véhicules ont été détruits ou endommagés, 11 tranchées ont été frappées.

Source : Divers