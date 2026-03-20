Message de condoléances du Sayed Khamenei à Pezeshkian suite au martyre du ministre du Renseignement : « Ravir la sécurité aux ennemis »

Le troisième Guide de la Révolution et de la République islamique d’Iran, l’Ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei, a adressé un message de condoléances au président de la République iranienne, Massoud Pezeshkian, suite au martyre du ministre du Renseignement, Ismaïl Khatib.

Le ministre du Renseignement, Ismaïl Khatib, est tombé en martyr il y a trois jours lors d’une agression américano-israélienne.

Dans son message, Sayed Khamenei a présenté ses félicitations et ses condoléances à M. Pezeshkian, aux membres du gouvernement, aux collaborateurs du ministère du Renseignement ainsi qu’à la famille du défunt, tout en rendant hommage à son parcours de djihad.

Il a souligné que le vide laissé par le martyr impose « le déploiement d’efforts redoublés de la part des responsables et des agents de ce ministère sensible ». Il a conclu en affirmant la nécessité de ravir tout sentiment de sécurité aux ennemis, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour l’offrir en partage à l’ensemble des citoyens de la patrie.