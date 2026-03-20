En raison des missiles de l’Iran et du Hezbollah… Interruption de la conférence de Netanyahu. Lancement de la 67e vague de l’opération « Promesse Tenue 4 »

La conférence de presse que tenait Benjamin Netanyahu, Premier ministre de l’entité d’occupation israélienne, à l’intérieur d’un abri fortifié souterrain, a été interrompue après l’activation des sirènes d’alarme. Les médias israéliens ont fait état d’une salve de missiles lancée depuis le Liban vers la Haute Galilée, simultanément à une salve iranienne dirigée vers le centre de l’entité sioniste.

Chute de débris de sous-munitions dans la zone de Rehovot, dans le Grand Tel-Aviv.

La 67e vague de l’opération « Promesse Tenue 4 » cible des bases US et paralyse des radars en « Israël »

Le Corps des Gardiens de la Révolution en Iran (CGRI) a lancé, ce vendredi matin, la 67ème vague de l’opération « Promesse Tenue 4 ».

Cette opération est dédiée au porte-parole martyr des Gardiens de la Révolution, le général de brigade Ali Mohammad Naeini, ainsi qu’à son frère martyr.

Dans son communiqué, le CGRI a affirmé que « les portes du feu ont été ouvertes sur les positions des forces américaines et leurs équipements radars dans la région, ainsi que sur les infrastructures militaires dans les territoires palestiniens occupés, via un déluge de missiles lourds et des essaims de drones ».

Lors de cette vague, la base « Ali Al-Salem », le commandement des drones de la Force aérospatiale, les hangars de maintenance des avions, les dépôts de matériel et de soutien, ainsi que les centres d’opérations des forces de la coalition dirigée par les États-Unis ont été ciblés.

Ont également été visés les radars d’alerte précoce de la défense antimissile et les lieux de stationnement des forces américaines dans la « base Al-Wafa », en utilisant avec une haute précision des systèmes de missiles à longue et moyenne portée fonctionnant à carburant solide et liquide.

De même, les centres satellites, les radars et les systèmes de défense de l’entité sioniste dans le nord, le centre et le sud des territoires occupés ont été frappés de manière effective.

Le communiqué du CGRI conclut en affirmant que le sort de Saddam attend Trump et Netanyahu, et que s’élancer vers le champ de bataille ne signifie pas la défaite, mais que la victoire est proche, si Dieu le veut.

Hommage aux martyrs de Gaza et à Sinwar et Abou Obeida

Peu auparavant, le CGRI a lancé des drones Shahed portant les inscriptions : « La voix d’Abou Obeida ne sera pas réduite au silence » et « La voie de Sinwar se poursuit ». Ces frappes ont été menées en représailles au massacre des martyrs de l’hôpital Baptiste et en hommage aux journalistes de Gaza.

حرس الثورة الإسلامية أطلق مسيرات شاهد كتب عليها صوت أبو عبيدة لن يصمت وطريق السنوار مستمر، إضافةً أنها ثأراً لشهداء المستشفى المعمداني ولصحافيي غزة. pic.twitter.com/rBm0BCCjWr — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) March 20, 2026

Attaques contre les sites d’avions de ravitaillement de l’armée sioniste

Pour sa part, l’armée de la République islamique d’Iran a publié son communiqué n°36 dans laquelle elle a affirmé :

« En s’en remettant à Dieu le Subjugueur (Al-Qahhar), et en hommage à la mémoire des martyrs de la sécurité et de la dignité de notre chère Iran, une vaste attaque de drones de l’armée a ciblé à nouveau, depuis l’aube, les sites suivants : le parc d’avions de ravitaillement stratégiques de l’armée de l’entité sioniste à l’aéroport Ben Gourion, le ministère de la Sécurité intérieure de l’ennemi sioniste à Jérusalem occupée, ainsi que la chaîne de télévision Channel 13 à Tel-Aviv ».

Et de poursuivre : « les avions de ravitaillement stratégiques de l’armée de l’entité sioniste basés à l’aéroport Ben Gourion jouent un rôle essentiel dans le soutien des agressions aériennes contre notre pays et l’Axe de la Résistance. Quant au ministère de la Sécurité intérieure de l’entité sioniste, il représente le centre de gestion des crises de cette entité oppressive. La chaîne 13 de l’entité occupante constitue l’un des bras des opérations psychologiques dirigées contre notre pays, jouant un rôle pivot en tant que tribune de l’entité pour son agression et la justification de ses crimes contre le cher peuple iranien ».

L’armée a ajouté dans son communiqué : « Forte de la présence épique du cher peuple iranien sur la scène, les forces armées de la République islamique d’Iran se tiennent fermement pour défendre la patrie bien-aimée et contrer les ennemis malfaisants. Les prières sincères du peuple noble et résistant, en ces dernières heures du mois béni de Ramadan et de l’année 1404 de l’hégire solaire, accompagneront bénignement la voie tracée par les martyrs de la nation et les sacrifiés dans la bataille du droit contre le faux ».