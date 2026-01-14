Un député du Hezbollah réagit aux propos de Rajji : « Un échec politique, national et moral retentissant »

Le député Ali Ammar, membre du bloc Loyauté à la Résistance, a réagi mardi soir aux propos du ministre Youssef Rajji, déclarant : « Les propos du ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Rajji, qui vont jusqu’à accorder à l’ennemi israélien le droit d’agresser le Liban et à justifier tous ses crimes contre le peuple libanais, constituent un échec politique, national et moral retentissant ».

M.Ammar a ajouté : « Au lieu de remplir son devoir naturel de condamner les agressions israéliennes et de déployer ses efforts diplomatiques en défendant la souveraineté et le peuple libanais sur la scène internationale, et en rejetant l’arrogance et l’agression sionistes, nous le voyons justifier les crimes et les massacres perpétrés par les sionistes contre ses propres compatriotes ».

Et de poursuivre: « Cette déclaration irresponsable, ce relâchement du discours de la part d’un responsable, nuit à l’État libanais et porte atteinte à son image, à son prestige et à sa dignité aux yeux de son peuple, lorsque son ministre des Affaires étrangères se fait le faux témoin des crimes de l’ennemi et les encourage. »

Il a souligné que « cette déclaration dangereuse exige une position claire et ferme du Président et du Premier ministre, ainsi que la fin de ce type de propos qui attise les divisions internes et ne sert que l’ennemi et ses intérêts.»

Ammar a exhorté « Rajji à relire attentivement et en détail les termes de l’accord de cessez-le-feu, car il semble les ignorer, et à ne pas adopter le discours de l’ennemi au lieu de la position officielle libanaise. »