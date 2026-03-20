L’Ayatollah Moujtaba Khamenei : Le peuple iranien a déjoué les objectifs de l’ennemi, l’économie de résistance est le mot d’ordre de l’année

Le Guide suprême de la Révolution islamique et de la République islamique d’Iran, l’ayatollah sayyed Moujtaba Khamenei, a adressé un message à tous les Iraniens à l’occasion de l’Aïd el-Fitr et de Norouz, presentant ses félicitations à tous les musulmans du monde entier pour l’Aïd el-Fitr.

Dans son message, sayyed Khamenei a également évoqué « les victoires éclatantes remportées par les musulmans au cours de l’année écoulée », et a présenté ses condoléances aux familles des martyrs de la Seconde Guerre imposée, de la Révolution de janvier et de la Troisième Guerre imposée, ainsi qu’aux martyrs des forces de sécurité et de défense des frontières et aux martyrs inconnus ».

Les Trois Guerres Imposées et la Défense Nationale

Dans son message, sayyed Moujtaba Khamenei a évoqué trois guerres qui ont marqué l’année écoulée :

La Première Guerre imposée : En juin, l’ennemi sioniste, avec le soutien des États-Unis, a lancé une attaque visant un groupe restreint de dirigeants et de scientifiques iraniens, entraînant la mort d’environ un millier de personnes. Il a expliqué que « l’ennemi s’était bercé d’illusions en pensant que le régime s’effondrerait rapidement, mais que la vigilance du peuple et les sacrifices des musulmans avaient déjoué ses plans ».

La Deuxième Guerre imposée : La tentative de coup d’État de janvier, où les États-Unis et l’entité sioniste croyaient que le peuple iranien, sous la pression économique, atteindrait les objectifs de l’ennemi, ce qui a entraîné la mort d’un plus grand nombre de citoyens et de lourdes pertes .

La Troisième Guerre imposée : La guerre actuelle, qui a débuté par les adieux aux martyrs, parmi lesquels les jeunes élèves de l’école Arbre de Taïba à Minab, les victimes du naufrage du navire Dena, les commandants et les soldats des Gardiens de la Révolution, de l’armée et des forces de sécurité, les soldats inconnus, les gardes-frontières et l’ensemble du peuple.

Sayyed Khamenei a souligné que « l’ennemi, dans sa tentative désespérée de manipuler le peuple à son avantage, a échoué face au jeûne et au jihad, ainsi qu’à la mise en place par le peuple d’une large ligne de défense et de tranchées fortifiées dans les villes et les mosquées. Cette situation a semé la confusion chez l’ennemi et l’a plongé dans la contradiction et le délire ».

L’épopée de la présence populaire

Le Guide suprême de la Révolution a également salué la participation active du peuple aux manifestations et aux événements nationaux, soulignant que « la présence citoyenne jour et nuit renforce la cohésion sociale ».

Il a exprimé sa gratitude au Président et aux officiels présents parmi le peuple, considérant que « cette présence renforce l’harmonie entre le peuple et le gouvernement et démoralise l’ennemi ».

Contrer les opérations médiatiques de l’ennemi

Sayyed Khamenei a expliqué que « l’une des stratégies de l’ennemi consiste à cibler l’unité nationale par le biais d’opérations médiatiques ». Il a mis en garde contre le fait « de se focaliser sur les faiblesses du pays » et a insisté « sur la nécessité pour les médias nationaux de s’abstenir de promouvoir de telles vulnérabilités afin de préserver la sécurité et l’unité nationales ».

L’économie de résistance : le slogan de l’année

Sayyed Khamenei a également souligné que « garantir des moyens de subsistance et créer de la richesse pour tous les citoyens est essentiel pour faire face à la guerre économique, en annonçant le slogan de l’année 1405 (2016/2017) : L’économie de résistance sous la bannière de l’unité et de la sécurité nationales ».

Il a mis en avant « les efforts déployés par divers organismes gouvernementaux, le secteur privé et les professions de services pour stimuler la production et fournir des services gratuits, considérant cela comme une contribution au renforcement de la résilience nationale ».

Source : Médias