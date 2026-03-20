68 et 69èmes vagues de l’opération Promesse Tenue 4 visant des industries militaires et des installations de renseignement à l’aide de missiles et de drones suicides à TelAviv et Haïfa

Le département des relations publiques du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) en Iran a annoncé vendredi soir le lancement de la 69e vague de l’opération Promesse Tenue 4, dédiée à la mémoire des martyrs des forces de sécurité.

Dans un communiqué, le département a expliqué que « cette vague visait des cibles situées au cœur des territoires occupés, à Tel Aviv, Acca et dans la baie de Haïfa, notamment des entreprises de soutien au combat, des industries militaires et des installations de renseignement/radar de l’entité sioniste ».

L’opération a également ciblé des bases américaines dans la région, dont les bases aériennes Ali Al Salem et Al Kharj (sites de stockage d’unités de ravitaillement en vol et d’approvisionnement en carburant des chasseurs américains F-16 et F-35), en utilisant les systèmes stratégiques Qadr et Khaibar Shekan, les missiles à moyenne portée Zulfiqar et Qiam, ainsi que des drones suicides, selon le communiqué.

Les Gardiens de la révolution islamique ont confirmé le succès total de l’opération, ajoutant : Vous allez le regretter… Cette vague continue

Les Gardiens de la révolution islamique, de concert avec le reste des forces armées iraniennes, poursuivent leurs attaques par vagues de missiles balistiques et de drones, ciblant les bases et les intérêts américains dans la région, ainsi que des cibles militaires et stratégiques en profondeur dans les territoires palestiniens occupés, en réponse à l’agression américano-israélienne contre l’Iran qui a débuté le matin du 28 février.

Le bureau des relations publiques du CGRI a déclaré que « les missiles multiogives Khorramshahr-4 et Qadr des forces aérospatiales ont frappé 25 cibles à Haïfa et Tel-Aviv, en profondeur dans les territoires occupés, en perturbant les systèmes de défense multicouches ».

Une attaque de drones de grande envergure contre des bases américaines. Le bureau des relations publiques a ajouté que « l’unité de drones des forces aérospatiales a lancé une attaque multicouche et en réseau, utilisant des dizaines de drones d’attaque pour cibler un grand nombre de bases américaines dans la région ».

Le communiqué indique également que « la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a ciblé six dépôts de soutien de la base aérienne d’Al-Hadd à l’aide de drones suicides et de missiles de croisière, entraînant la destruction complète de certains systèmes de missiles Patriot de secours et des dommages importants aux lignes de soutien arrière de la base aérienne de Sheikh Isa ».

Avertissements maritimes et fermeture du détroit d’Ormuz

Le bureau des relations publiques du CGRI a indiqué que « la marine du CGRI a demandé à tous les navires présents dans le golfe Persique, le détroit d’Ormuz et la mer d’Oman de signaler toute activité maritime suspecte via le canal 16, soulignant que le détroit d’Ormuz est totalement fermé aux Américains, aux sionistes et à leurs alliés, sur ordre du commandant en chef des forces armées ».

Le communiqué précisait que « la 68e vague de l’opération Promesse Tenue 4 était dédiée aux âmes des martyrs des médias et du porte-parole des Gardiens de la révolution islamique, le général de brigade Naiini, et qu’elle mobilisait la puissance navale et aérienne ».

Qaani : Le Front de la Résistance surprend l’ennemi… et la doctrine de la Révolution perdure malgré le martyre de ses dirigeants

Le commandant de la Brigade de la Force Qods des Gardiens de la révolution iranienne, le général de brigade Ismail Qaani, a adressé un message aux dirigeants du Front de la Résistance et aux moujahidines de la Révolution islamique, soulignant que « l’unité sur le champ de bataille est la force de la nation islamique et un cauchemar pour l’arrogance mondiale et le sionisme international ».

Qaani a ajouté que « tous ont désormais la certitude que le Front de la Résistance possède des capacités extrêmement précieuses », rappelant « qu’il est entré en guerre contre les États-Unis et l’entité sioniste de manière indépendante et de sa propre initiative, pour défendre l’Iran ».

Il a poursuivi dans son message en affirmant que « le Front de la Résistance a jusqu’à présent mené des opérations très efficaces et réserve encore bien des surprises : Bientôt, grâce à votre puissance, nous assisterons à la libération de la nation islamique du complot sioniste-américain. »

La doctrine de la Révolution islamique perdure malgré le martyre de ses dirigeants

Le commandant de la Force Qods a souligné que, malgré l’absence de l’Imam des Martyrs de la Résistance, l’ayatollah Ali Khamenei, la doctrine de la Révolution islamique se poursuivra sous la bannière de Son Éminence l’ayatollah Moujtaba Khamenei ». Il a expliqué que « le martyre des dirigeants et commandants de ce front inaugurera une ère nouvelle et lui insufflera une vie nouvelle ».

Il a poursuivi : « J’embrasse vos mains, ô moujahidines et combattants de la Oumma islamique, et je vous remercie individuellement », exprimant sa conviction que « le front de la vérité se renforcera et gagnera en puissance jour après jour ».

Dans son message, le général de brigade Qaani a également affirmé que « par la grâce du sang des martyrs, ce front continuera de combattre les ennemis de l’islam et de l’humanité avec une force accrue, et nous assisterons bientôt à leur défaite ».

Source : Médias