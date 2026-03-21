Araghchi : La politique de Starmer menace les Britanniques et l’Iran se défendra

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que « la grande majorité des Britanniques ne souhaitent pas être impliqués dans la guerre menée par Israël ».

M. Araghchi a ajouté que « le mépris du Premier ministre britannique, Keir Starmer, pour la volonté de son peuple met en danger la vie des Britanniques en autorisant l’utilisation de bases britanniques pour des actes hostiles ».

Le ministre iranien a souligné que « Téhéran exercera son droit légitime à la légitime défense ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre Téhéran et Londres depuis le début de la guerre israélo-américaine contre l’Iran. Le gouvernement britannique a autorisé les États-Unis à utiliser ses bases militaires pour leurs opérations, au nom de mesures que Londres qualifie de « défensives », mais que Téhéran considère comme une implication directe dans le conflit.

Les sondages d’opinion indiquent également « qu’une majorité de Britanniques s’opposent à toute implication dans des attaques contre l’Iran lancées depuis des bases britanniques, ce qui révèle un décalage entre la position du gouvernement et l’opinion publique ».

Source : Médias