Ordre d’évacuation iranien adressé aux habitants de Ras Al-Khaïmah aux EAU

L’agence de presse Tasnim a rapporté qu’une alerte urgente et un ordre d’évacuation ont été émis à l’intention des citoyens et résidents de Ras Al-Khaïmah, aux Émirats arabes unis. Elle a indiqué que la ville serait visée prochainement en raison de son utilisation dans des opérations visant des îles iraniennes.

L’agence a exhorté tous les habitants à quitter la ville au plus vite par les itinéraires indiqués sur les photos jointes, soulignant que des avertissements clairs et répétés avaient déjà été adressés aux dirigeants quant au danger de s’engager sur cette voie et de jouer avec le destin de leur peuple.

De son côté, le Corps des gardiens de la révolution a souligné qu’il est nécessaire de réaffirmer que sa stratégie offensive repose sur le ciblage de la source de toute agression par des frappes d’une ampleur supérieure aux frappes précédentes, notant que les forces armées de la République islamique et le Corps des gardiens se sont préparés à entrer dans une telle phase.

Le porte-parole du quartier général de Khatam al-Anbiya, Ibrahim Zolfaghari, a affirmé que les Émirats arabes unis fera l’objet d’une riposte militaire si une attaque lancée depuis leur territoire contre les îles iraniennes d’Abou Moussa et de Grande Tumb dans le Golfe se répétait, indiquant que l’Iran frapperait Ras Al-Khaïmah de plein fouet dans ce cas.

Il convient de noter que Ras Al-Khaïmah est le quatrième plus grand émirat des Émirats arabes unis, avec une superficie de 1 684 kilomètres carrés, soit 3,16 % de la superficie totale du pays, et sa population est estimée à environ 345 000 habitants, selon le site web des Émirats.

Source : Médias